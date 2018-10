Pd, Zingaretti interrotto dalla protesta animalista, rissa sfiorata. Video

Pd: protesta 'animalisti' a Piazza Grande, Zingaretti "vergogna"

Blitz di un gruppo di "animalisti italiani" a Piazza Grande, la kermesse di Nicola Zingaretti per lanciare la candidatura al congresso. Il governatore aveva appena cominciato a parlare quando un gruppo di persone hanno cominciato a protestare sotto il palco definendosi "animalisti". Pronta la replica di Zingaretti: "Chi non rispetta i propri simili come puo' esigere rispetto per gli animali?".

Una decina di animalisti ha fatto irruzione sul palco e ha temporaneamente interrotto il discorso di Nicola Zingaretti. I contestatori alzano cartelli degli Animalisti italiani contro la cementificazione dei parchi a opera, secondo loro, di un emendamento a una legge regionale. Rissa sfiorata poi con la platea a difesa del governatore del Lazio. I contestatori si erano procurati i pass con cui hanno ingannato gli organizzatori.

Pd: Zingaretti, presto manderemo a casa questo governo

Dopo di che Zingaretti ha ripreso la parola. "Credo che siamo qui perche' l'Italia ha bisogno di due cose, tra le tante: ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo e di un'immensa, straordinaria iniezione di giustizia. Chi ha vinto - ha proseguito - ha cominciato a tradire le promesse e sta lasciando alle nuove generazioni un Paese piu' povero e ingiusto. L'opposto di quanto promesso. Molti cominciano a capirlo, a sospettarlo, a vederlo nell'isterismo di chi ha vinto le elezioni. Quello che manca e' qualcuno che costruisca un progetto e li mandi presto a casa", ha sottolineato Zingaretti: "Non sara' semplice, ma si puo' fare e vi prometto che ce la faremo".

"La prima rivoluzione che riguarda tutti noi e' dire basta con l'illusione dell'io. Ritroviamo la bellezza e l'ebrezza del noi. Per questo, prima dell'intervento di Zingaretti "e' stato proiettato un video in cui mille persone hanno suonato e cantato la stessa canzone", Learn to Fly dei Foo Fighters. Lo ha detto Nicola Zingaretti a Piazza Grande, l'iniziativa da lui voluta per lanciarne la candidatura al congresso. "Basta con la ego-crazia, scommettiamo su un campo largo, collegiale, dobbiamo diventare piu' ricchi di contenuti e tornare a credere in opinioni che contribuiscono a creare una decisione", ha aggiunto.