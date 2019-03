Pd, Zingaretti lancia la grande alleanza per l'Europa: da Tsipras a Macron

Con il 66% delle preferenze, Nicola Zingaretti e' stato proclamato segretario del Partito Democratico dall'Assemblea del Pd. A dare lettura della proclamazione e' stato il presidente della Commissione Congresso, Gianni Dal Moro.

Pd: Zingaretti, serve nuovo statuto

"Serve un partito nuovo, con un nuovo statuto che dovremo scrivere insieme". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo discorso di apertura dell'Assemblea Nazionale del Pd.

Pd: Zingaretti, presto room data e piattaforma web

"Io proporro' nei prossimi giorni di costruire forum tematici accanto ai dipartimenti, con l'alternanza uomo-donna nelle responsabilita'". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la relazione all'Assemblea del partito. "Servono luoghi vivi, ci doteremo di una room data, una nuova piattaforma per costruire accanto alle strutture territoriali, le strutture del web, per aumentare la democrazia interna e il coinvolgimento delle persone", ha aggiunto. "Dobbiamo tenere viva l'intelaiatura delle democrazia italiana. E poi un nuovo protagonismo dei giovani, dentro il partito e fuori: la protesta delle ragazze e dei ragazzi in tutta europa sul clima e' un tema fondamentale. Non dobbiamo avere paura di averli vicino. E a tutti i ragazzi e le ragazze che sono nel Pd dico un enorme grazie per come avete resistito, per come avete combattuto. Grazie, perche' so quanto e' stato difficile per tutti voi".

Pd: Zingaretti, priorita' a lavoro. Riaprire tema riforme Stato

"La vera priorita' e' il lavoro, il buon lavoro e il lavoro per le persone. In tutto il paese ma soprattutto nel mezzogiorno"Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante la relazione all'Assemblea del partito. "Tocca a noi, ma pr favore - e lo dic a tutti noi - con piu' unita' e con piu' umilta' tornare a vederci come classe politica del nord, del centro e del Mezzogionro, per un patto di crescita che rimetta insieme il Nord e il Sud dell'Italia", ha aggiunto: "Pi, ammettiamolo, c'e' il grande tema dello Stato: anche per colpa dei No al referendum. Dobbiamo riaprire il tema", ha sottolineato Zingaretti. "Accanto a una nuova piattaforma serve un nuovo partito, dobbiamo cambiare forse tutto e dobbiamo crederci tutti perche' tutti saremo chiamati a dare il nostro contributo. Credo in un partito aperto, in relazione continua e viva con chi pratica altre forme di militanza. Tornino ad essere i nostri circoli i luoghi in cui gli altri si incontrano per fare associazionismo", ha sottolineato ancora il segretario del Pd.

Europee: Zingaretti, da Tsipras a Macron per arginare destra

"Sono sicuro che troveremo il modo di arginare la destra e i sovranisti gia' alle elezioni europee. Per questo rilancio da segretario una parola d'ordine semplice ma che da' l'idea: da Tsipras a Macron". Lo ha detto Nicola Zingaretti durante la sua relazione in Assemblea.

Pd: Zingaretti, anche liberali-conservatori in campo anti destra-M5s

"Del grande campo democratico che si batte contro destra e M5s potranno fare parte anche forze diverse, forze civiche ma anche di orientamento liberale, persino nobilmente conservatrici che sono ugualmente lontane da Salvini. Noi non dobbiamo aprire con queste forze moderate una concorrenza distruttiva ma portare a una responsabilita' comune delle forze di opposizione". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti aprendo l'assemblea nazionale del Pd.

Pd: Zingaretti è segretario. "Da governo solo Nì. Italia merita di più"

"Questa cultura delle destre sta entrando anche nella nostra democrazia, ma deve essere chiaro che ci vogliono ridurre ad una Italietta provinciale e chiusa in se stessa. Il contrario delle autonomie e delle diversita' di questo nostro Paese che deve ambire a un altro e nuovo e importante ruolo nel mondo. Altro che isolarsi". Lo ha detto Nicola Zingaretti durante la sua relazione all'Assemblea del Pd. "Il governo, dopo un anno, non ha concluso niente se non dati pasticciati e il paese e' bloccato, il Pil e' fermo, siamo tecnicamente in recessione", ha aggiunto: "E nonostante i margini maggiori concessi dall'Europa sul deficit di bilancio i tecnici confermano che sara' necessaria una nuova manovra", continua il segretario Pd. " E di fronte a scelte strategiche questo governo pronuncia solo degli imbarazzanti 'Ni'. L'Italia e' un grande Paese e non si governa con i 'Ni'. Questa e' la grande colpa di chi governa da nove mesi questo Paese".

Pd: Zingaretti, lasciamoci alle spalle contese interne

"C'e' un disperato bisogno di ricostruire una nuova classe dirigente della Repubblica". Lo ha detto Nicola Zingaretti nella sua relazione all'assemblea del Partito Democratico. "Noi dobbiamo conoscere il passato per fare bene nel presente e nel domani e vivere bene il futuro grazie al nostro passato, del quale siamo orgogliosi. Mettiamo definitivamente alle spalle le contese tra le componenti interne. Un ragazzo che ieri era al Friday for Future non sa nemmeno di cosa parliamo", ha aggiunto Zingaretti.

Pd: Gentiloni, nuovo partito ma non per posizioni personali

"Un ringraziamento e un augurio alle delegate, ai delegati e a questa assemblea che avro' onore di presiedere: non e' una assemblea di reduci, di scampati a un naufragio. E' una assemblea consapevole di avere sulle proprie spalle la responsabilita' di un nuovo inizio". Lo ha detto Paolo Gentiloni, neo eletto presidente della Assemblea Pd. "Zingaretti sara' leader di una squadra, protagonista di una avventura collettiva. Il nuovo inizio avra' bisogno di un nuovo Pd, che non nasce sull'abiura del passato, ma dalla consapevolezza che questo nuovo inizio ci impone riflessioni, obiettivi ambiziosi, programmi nuovi e alleanze per l'alternativa. Se ci accingessimo a questa fatica con l'idea del mito di Sisifo, faremmo un grave errore. Ci prenderemo le nostre responsabilita' ma con una alleanza nuova e con una nuova visione della nostra societa' e del futuro dell'Italia", ha aggiunto Gentiloni. "le elezioni del prossimo 26 maggio saranno un appuntamento con la Storia. Ci dobbiamo andare con l'abizione di costruire una lista in grado di competere con la Lega di salvini, questo e' l'obiettivo per le elezioni europee. Penso che c'e' un clima fra di noi che puo' consentire questo sforzo, daro' il mio contributo, sono sempre stato convinto che quello che importa tra di noi e' fare un gioco di squadra e il contributo che ciascuno di noi puo' dare. Non e' per buonismo, non per 'volemose bene': a me piace un partito in cui ci sono posizioni e idee diverse, ma questo partito deve avere in testa che si fa un partito per il Paese e per vincere le prossime elezioni, non un partito per guadagnare posizioni personali", ha concluso Gentiloni.