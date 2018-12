Pd: Zingaretti, Martina e Minniti restano nella torre d'avorio: "Mai col M5s"

Pd: Zingaretti-Martina-Minniti, mai al governo con M5s

I tre principali candidati alla guida del Partito democratico, Nicola Zingaretti, Marco Minniti e Maurizio Martina dicono al 'Foglio' che in caso di elezione alla segreteria del Pd non daranno in questa legislatura nessuna sponda al Movimento 5 Stelle per fare un governo.

Zingaretti, Minniti e Martina hanno risposto a una sollecitazione del direttore del foglio Claudio Cerasa che ha chiesto ai tre big che correranno alle primarie del Pd se fosse possibile o no scrivere nero su bianco che e' una fake news la possibilita' che in caso di crollo del governo sia fattibile il piano B: un governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Risposta dei tre candidati al 'Foglio': "L'opzione non esiste". Conclusione del 'Foglio': "Salvini non ha alibi per non andare a votare".