Pd, Zingaretti: "No alleanza con M5S. solo fango su di me"

"Ho detto fino alla noia che non ho alcuna intenzione di allearmi con il Movimento 5 Stelle. Ritornare in maniera isterica e ossessiva ogni volta su questo tema e' segno della debolezza di chi non sa dire nulla di positivo su se stesso e ha come unica arma parlare male degli altri". Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"La cosa divertente e' che di solito i protagonisti di questa gazzarra sono tra i principali responsabili della disfatta elettorale che ha portato i 5 Stelle al Governo e pretendono di dare lezioni a me che li ho sconfitti. Io credo che sia essenziale un'altra cosa: un cambiamento radicale che torni a metterci in sintonia con l'elettorato che abbiamo perso e che, in gran parte per rabbia e sfiducia, ha votato 5 Stelle. Dobbiamo recuperare con la politica l'elettorato che ci ha abbandonato. Questo - prosegue ancora Zingaretti - e' un impegno etico il resto sono chiacchiere e fango di chi fa finta di non capire e usa in maniera subalterna, questo si', gli stessi metodi dei 5 Stelle per gettare fango nel confronto politico. Abbiamo perso anche per questo. Dobbiamo proprio cambiare tutto e voltare pagina".