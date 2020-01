Pd, Zingaretti: "Non siamo subalterni. Ora una fase nuova e partito aperto"

Pd, Zingaretti: ora fase nuova e partito aperto - "Ora è il tempo di una nuova fase, non per rinnegare quello che è stato fatto. Una nuova fase in cui per essere protagonisti dobbiamo attivare tutte le forze in campo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo al seminario in corso all'abbazia di San Pastore a Greccio (Rieti). Zingaretti vede un "partito aperto nella società, il partito deve mutare e cambiare per diventare forza motrice che interpreta il cambiamento. Siamo qui per indicare al Paese una prospettiva nuova".

Pd, Zingaretti: non siamo subalterni, davanti interessi generali - "Non siamo subalterni. La peggiore subalternità è quella di chi mutua giudizi dai nostri avversari". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo al seminario in corso all'abbazia di San Pastore a Greccio (Rieti). "Non siamo stati fermi - ha aggiunto -, abbiamo preso una posizione politica unitaria, che non è subalternità. Siamo una comunità che tenta di mettere gli interessi generali delle persone al primo posto. Questo ha messo iun difficoltà alcuni alleati, sicuramente ha messo in difficoltà i nostri avversari".

Zingaretti: giusto fare il governo, ha salvato Paese "Era una scommessa" - "Abbiamo fatto bene a fare la scelta di varare questo governo: era una scommessa. Sicuramente in questi mesi c'è stato un di più di polemiche. Abbiamo tentato non di sedarle ma di essere forza responsabile. Questo governo ha salvato il Paese da una catastrofe economica, sociale e culturale". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo al seminario in corso all'Abbazia di San Pastore a Greccio (Rieti).

Zingaretti: Pd era dato per spacciato, è pilastro contro destre - "Il Pd, il partito che il 4 marzo 2018 era dato per spacciato, è l'unico grande pilastro, la grande forza politica su cui stiamo ricostruendo un progetto credibile di sviluppo per sottrarre alle destre la forza e l'arroganza". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, intervenendo al seminario in corso all'abbazia di San Pastore a Greccio (Rieti).

Pd, Zingaretti scherza: sciolgo partito? No, lo congelo - "Visto che sono accusato di voler sciogliere il partito, congelarci era una delle misure messe in campo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo al seminario in corso all'abbazia di San Pastore a Greccio (Rieti), ironizzando sul freddo nella sede dell'incontro.