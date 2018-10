Pd, Zingaretti: "Renzi candidato? È poco credibile, lo dicono gli italiani"

Volano gli stracci nel Pd. Nicola Zingaretti, intervenendo su SkyTg24, lancia un affondo: "Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica", dice. "Il problema è la credibilità, che è data dalla storia personale e da come ci si è comportati in questi ultimi anni", aggiunge. E quando gli viene chiesto in modo esplicito se Renzi abbia perso credibilità, Zingaretti risponde: "Non lo dico io, ma i cittadini della Repubblica italiana. Al netto delle elezioni europee tutte le elezioni hanno visto il Pd perdere voti".

La replica di Matteo Renzi arriva subito dopo, sui social: "La situazione è molto grave. Alla Leopolda non parleremo di correnti del Pd, non seguiremo le polemiche. Ma tireremo fuori idee concrete, con una proposta di legge di bilancio alternativa per dimezzare lo spread e ridurre le tasse".