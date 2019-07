Pd, Zingaretti: "Cambiamo tutto o non ce la facciamo". Scontro sullo statuto

PD: ZINGARETTI, 'VA CAMBIATO TUTTO, RIVOLUZIONE CONTRO CORRENTI E FEUDI DI POTERE'

"O facciamo una rivoluzione o non ce la faremo". Lo dice Nicola Zingaretti a proposito del Pd. "La riforma del partito è necessaria perché lo strumento che abbiamo non è più utile a svolgere la sua funzione. Non ce ne siamo occupati perché c'erano le elezioni ma sul partito dobbiamo cambiare tutto perché tutti sappiamo che cosi non si va più avanti''. ''E lo dico non perché che si discute -credo che questo sia un gran bene- ma non si va avanti così perché toppo spesso questo partito è un arcipelago in cui si esercita il potere, c'è gruppo dirigente nazionale attorno a leader ma poi c'è un regime correntizio che appesantisce tutto. Ci sono realtà territoriali feudalizzate che si collocano da una parte o dall'altra, con un leader o un altro a prescindere dalle idee", dice ancora il leader dem.

Pd: Zingaretti, ora deve emergere alternativa a governo pericoloso

"Grazie a tutti i militanti, agli iscritti, agli elettori e alle elettrici che ci hanno dato fiducia: tutto questo serve, e' utile, ha fatto la differenza, dobbiamo avere fiducia perche' la storia che oggi leggiamo nei libri non e' frutto del caso: siamo coscienti di aver fatto un primo passo, ma ora forti dei risultati vogliamo andare avanti per disegnare la storia. Oggi il Pd e' unica alternativa credibile a una destra pericolosa. Ora deve emergere una alternativa a questa deriva italiana". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo all'assemblea nazionale del partito.

= Pd: Zingaretti, basta timidezze. Spezzare contraddizioni Salvini

"Guardare in faccia a questa destra e' il modo migliore per sconfiggerla. La Lega va colpita nel suo nucleo piu' contraddittorio e fragile, Salvini nasconde gli interessi che difende, quelli dei ceti piu' ricchi". "Vincono perche' meglio di noi hanno assunto, anche con proposte velleitarie, la difesa degli italiani che hanno paura del futuro, ma al tempo stesso tradiscono gli italiani. Dobbiamo spezzare questo equivoco, questa contraddizione, per tornare con i piedi per terra, per tornare a vincere", ha aggiunto Zingaretti: "Basta timidezze, dobbiamo andare al fondo delle debolezze di Salvini".

Governo: Zingaretti, M5s ha perso anima. E' solo amara stampella

"Salvini vuole la flat tax che non porta benefici ai redditi bassi, e' indifferente al fatto che quota 100 e' una pugnalata alle spalle alle nuove generazioni. I 5 stelle stanno perdendo l'anima, sono diventati una amara stampella che sorregge un progetto che non e' il loro". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso dell'assemblea del partito. "Sta a noi svolgere una funzione democratica, non essere subalterni. L'agenda vera ce la detta l'istruzione, come ci hanno dimostrato drammaticamente i test invalsi", ha aggiunto Zingaretti: "L'agenda che proponiamo e' fatta dai professionisti, dagli imprenditori, dai lavoratori in cassa integrazione che prendono 28 euro al mese".

Pd: Zingaretti, basta litigi. Pluralismo per guardare a futuro

"Tutti in campo per aprire il confronto con il Paese, in ogni citta' organizziamo incontri aperti e tematici, oltre a quelli delle feste. cerchiamo le persone, chiamate le associazioni, organizziamo i comitati, creiamo comunita', usiamo la ricchezza del pluralismo interno per confrontarci sul futuro e non piu' per litigare sul passato". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'assembela nazionale del partito.

Pd: assemblea nazionale vota Orlando e De Micheli vice segretari

L'assemblea del Partito Democratico ha votato a favore della proposta del segertario Nicola Zingaretti di nominare vice segretari del partito Andrea Orlando e Paola De Micheli. I contrari sono stati 4 e 28 gli astenuti.

PD: ZINGARETTI LANCIA RIFORMA PARTITO, TENSIONI SU MODIFICA STATUTO

La parola chiave è 'apertura'. Per riportare il Pd tra le gente e la gente, leggi elettori, verso i dem. Ruota attorno a questa impostazione il progetto che Nicola Zingaretti sta portando avanti e di cui parla sabato all'assemblea nazionale all'Ergife. Una sfida doppia per 'aprire' il Pd. All'interno con la riforma dello Statuto che si lega anche alla 'Costituente delle Idee' che si terrà in autunno. E all'esterno coinvolgendo associazioni, categorie, cittadini nella costruzione del programma. Insomma sarà un'assemblea in cui si parlerà molto di questioni interne al Pd anche se, nella relazione del segretario, non mancheranno i riferimenti all'attualità a partire dalla 'questione russa' di Matteo Salvini. L'ordine del giorno della riunione recita: "Avvio della 'Costituente delle Idee' e istituzione della commissione Riforma dello Statuto e del Partito" che si insedierà domani e inizierà i lavori nelle prossime settimane. Una commissione collegiale, in cui saranno rappresentate tutte le anime dem, e presieduta (come elemento di garanzia) da un esponente della minoranza, ovvero Maurizio Martina sfidante di Zingaretti alle primarie.

La tensione interna sulla modifica dello statuto

Uno dei punti fermi sulle modifiche sarà quello di superare l'automatismo tra segretario e candidato premier. Un elemento, si sostiene, non più coerente con una legge di tipo proporzionale come il Rosatellum. Nei giorni scorsi, dopo un'intervista di Martina sulla questione, si era levato un fuoco di fila degli ex-renziani di Base Riformista. Una battaglia che porteranno in commissione visto che, tra la decina di componenti, vi saranno anche Simona Malpezzi o Dario Parrini e Stefano Ceccanti per Base Riformista. Ma Zingaretti, a parte la divisione dei ruoli tra segretario e candidato premier, punta molto sul rendere lo Statuto dem il più possibile aperto a iscritti ed elettori coinvolgendo i simpatizzanti Pd in consultazioni anche in vista delle Costituente delle Idee dell'autunno.