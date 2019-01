Pd, Zingaretti sfiora il 50%. Inside: Giachetti non aiuterà Martina

Nicola Zingaretti sfiora il 50% tra i militanti dem quando hanno votato 531 circoli del Partito Democratico. Il Governatore del Lazio è al 49% con 5.594 voti, Maurizio Martina si allontana al 35,7% con 4,078 voti, Roberto Giachetti (in ticket con Anna Ascani) al 12,9% con 1.269 voti. Sono i dati che circolano in via informale in queste ore e che l'Agi ha potuto visionare. Dati ufficiosi ma non ufficiali che si riferiscono a 11.426 votanti, quindi con un maggior grado di attendibilità rispetto a quelli circolati nelle ultime ore che prendevano ad oggetto un numero di votanti pari a 8.500 perone. A questo punto sembra quasi certo che a sfidarsi alle primarie del 3 marzo saranno nell'ordine Zingaretti, Martina e Giachetti. Se nessuno dovesse superare il 50% dei voti popolari si aprirebbero i giochi in sede di assemblea nazionale. Se mesi fa qualcuno ipotizzava un'intesa renziana tra Martina e Giachetti contro Zingaretti, ora lo scenario è completamente diverso. Al Nazareno assicurano che, dopo le ultime polemiche, culminate con la cena Salvini-'giglio magico', Giachetti, che presumibilmente arriverà terzo, non farà altro che "assecondare il voto della base e degli elettori". In sostanza, se ad arrivare prima, ma sotto il 50%, fosse Zingaretti via libera al Governatore del Lazio e nessun ribaltono pro-Martina.

Nel dettaglio dei risultati dei circoli, in Abruzzo hanno votato 6 circoli e i voti per Giachetti sono stati 14, quelli per Martina 53, quelli per Boccia 1, quelli per Zingaretti 93, quelli per Corallo 1, quelli per Saladino 1. In Campania hanno votato 6 circoli e 8 sono stati i voti per Giachetti, 91 quelli per Martina, 6 quelli per Boccia, 71 quelli per Zingaretti, 3 quelli per Corallo, 4 per Saladino. In Emilia Romagna hanno votato 98 circoli: 303 voti per Giachetti, 869 per Martina, 18 per Boccia, 1.617 per Zingaretti, 23 per Corallo, 18 per Saladino. In Friuli Venezia Giulia hanno votato 18 circoli: 30 voti per Giachetti, 80 per Martina, 153 per Zingaretti, 1 per Corallo, 4 per Saladino. Nel Lazio hanno votato 8 circoli: 8 i voti per Giachetti, 10 i voti per Martina, 383 per Zingaretti, 1 per Saladino. In Liguria hanno votato 32 circoli: 42 sono stati i voti per Giachetti, 282 quelli per Martina, 4 i voti per Boccia, 268 i voti per Zingaretti, 4 per Corallo, 2 per Saladino. In Lombardia hanno votato 82 circoli: 214 sono stati i voti per Giachetti, 492 per Martina, 35 per Boccia, 464 per Zingaretti, 9 per Corallo, 6 per Saladino. Nelle Marche i circoli a votare sono stati 7: 16 voti per Giachetti, 18 voti per Martina, 53 per Zingaretti, 3 per Corallo 2 per Saladino. In Piemonte, 5 circoli: 141 voti per Giachetti, 60 per Martina, 2 per Boccia, 114 per Zingaretti, 1 per Corallo4 per Saladino. In Puglia si e' votato in 8 circoli: 35 voti a Giachetti, 92 Martina, 21 Boccia, 138 Zingaretti, 8 Corallo. In Sardegna si e' votato in un solo circolo: 1 voto a Martina e 8 a Zingaretti. In Toscana si e' votato in 151 circoli: 489 voti a Giachetti, 1.301 a Martina, 11 a Boccia, 1.576 a Zingaretti, 8 a Corallo, 25 a Saladino. In Umbria si e' votato in 8 circoli: 38 i voti a Giachetti, 50 a Martina, 1 a Boccia, 69 a Zingaretti, 12 a Corallo, 1 a Saladino. In Valle d'Aosta hanno votato 2 circoli: 6 voti a Giachetti, 1 voto a Martina, 7 voti a Zingaretti. In Veneto si e' votato in 97 circoli: 123 voti a Giachetti, 673 a Martina, 12 a Boccia, 555 a Zingaretti, 9 a Corallo, 23 a Saladino. Infine, si e' votato in soli due seggi esteri: 2 voti a Giachetti, 5 voti a Martina, 25 a Zingaretti e 1 voto a Saladino.