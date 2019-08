Pd, Zingaretti: "Uniti contro le destre". La minoranza: "Mai con il M5s"

"In caso di un eventuale accordo strutturale con i 5S, prima ancora che si parli di una fuoriuscita di renziani, il problema è la fine del Pd. Il M5S rimane l'altra faccia della stessa medaglia della Lega" così Roberto Giachetti, leader della minoranza Pd, a Repubblica sull'eventuale alleanza che va via via profilandosi come possibilità tra M5s e Pd.

Se da una parte Zingaretti preme per un Partito Democratico forte ed unito, non a caso l'appello a Renzi ("Dico a Matteo, dacci una mano a vincere"), dall'altra le minoranze sembrano convinte di una cosa: "No ad accordi con M5s", cosa che potrebbe comunque provocare attriti in seno al Pd, anche a seguito di dichiarazioni di Dario Franceschini e Giuseppe Sala che hanno evocato una possibile alleanza con il Movimento.