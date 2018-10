Pensioni, M5S cita Banksy: su taglio assegni d'oro "fatto un capolavoro"

Il Movimento 5 Stelle ricorre alla street art per promuovere via social la legge sul taglio delle pensioni d'oro. E lo fa 'citando' la performance messa in atto dal celebre artista Banksy qualche giorno fa a Londra, quando la sua opera 'Bambina con palloncino' si è auto-distrutta subito dopo essere stato venduta per oltre un milione di sterline in un'asta di Sotheby's. "Grazie al taglio delle pensioni d'oro cancelliamo un altro privilegio: tagliamo una quota dell'assegno pensionistico a chi riceve molto più di quanto ha versato. Ogni euro risparmiato servirà ad alzare le pensioni minime. Lo avevamo promesso e lo faremo. Bye Bye Pensioni D'Oro!", si legge in un post su Fb del M5S a corredo dell'immagine che mostra la scritta 'Pensioni d'oro' che esce 'tagliuzzata' da una cornice. "Abbiamo fatto un capolavoro! Tagliamo le pensioni d'oro e aumentiamo le minime!", scrive su Instagram il vicepremier e leader M5S Luigi Di Maio, condividendo l'immagine.