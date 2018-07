Pensioni e migranti, il Financial Times ormai è una barzelletta

Il Financial Times ormai sta diventando un quotidiano umoristico, peraltro quasi tutto dedicato alla politica italiana.

Oggi il quotidiano britannico rilancia l’allarme sui conti pensionistici italiani riproponendo l’assurda tesi del presidente INPS, Tito Boeri, per cui un calo dei flussi migratori abbasserebbe il numero dei soggetti che pagherebbero i contributi previdenziali mettendo a rischio la tenuta dei conti INPS.

Appare incredibile che un quotidiano ritenuto così autorevole a livello economico avalli l’assurda teoria per cui, in un Paese con oltre 4 milioni di disoccupati, occorra far arrivare manodopera immigrata per assicurare i contributi previdenziali.

Forse, data l’autorevolezza del quotidiano, il prossimo editorialista che potrebbero assumere potrebbe essere proprio Boeri…