“Per parlare col premier sono corso sul balcone senza pantaloni”. Video

Simpatica e inedita conversazione da balcone a balcone fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e un avvocato napoletano: Raffaele Capasso. “Stavo riposando sul divano. Mi è stato detto che di fronte era affacciato il presidente. Ho pensato che si sarebbe trattenuto solo qualche minuto sul balcone. Così ho realizzato che se avessi perso tempo a trovare un pantalone da mettere, avrei perso l’occasione”, così l’avvocato Capasso è uscito in balcone a interloquire con il PdC in mutande. Un dettaglio che lo ha reso celebre nelle ultime ore ma Capasso ha fatto una richiesta ben precisa a Conte: la traduzione in decreto d’urgenza del disegno di legge 788 del 2018, a firma del senatore Urso, sui crediti in sofferenza e la “redenzione” del debitore. Conte, dal balcone della redazione di Fanpage non ha mostrato nessuno imbarazzo e prendendo nota ha promesso di approfondire la questione.

Come scrive il Corriere della Sera, al tema dei crediti delle banche, rilevati a prezzi stracciati dalle società cessionarie e usati spesso come clave nei confronti dei debitori, il giurista in pensione è molto sensibile, non solo perché in conseguenza di un investimento sbagliato dovrà forse sacrificare la sua abitazione. Ma anche “mi creda, perché vorrei vedere tanta gente tornare a sorridere”. Il disegno di legge Urso prevede che il debitore torni in bonus pagando ai cessionari solo il prezzo di acquisto dalle banche maggiorato del 20%. “Ci guadagnerebbero tutti. Se fossi in Conte, Di Maio e Salvini coglierei al volo questa opportunità. E se mi chiamano in tv ci andrò per spiegarlo a tutti”.