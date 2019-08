Per Salvini Conte non decide nulla. Le scelte politiche le discute con Di Maio

“Con Conte solo rapporto di lavoro" ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Corriere della Sera. Una frase che ha stupito sia gli osservatori che i politici di maggioranza e di opposizione. Che cosa intendeva dire esattamente il segretario del Carroccio? Fonti qualificate della Lega spiegano ad Affaritaliani.it che con quelle parole il titolare del Viminale intende che il presidente del Consiglio "non è un interlocutore pesante e autorevole", ma - "come si sapeva fin dalla nascita del governo" - è "un tecnico che non controlla nemmeno un parlamentare", sottolineano dai vertici di Via Bellerio.



In sostanza, secondo il ministro dell'Interno, il premier Giuseppe Conte non può compiere scelte politiche ma, semmai, mediare tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Salvini, quando ha bisogno di trovare la famosa quadra bossiana (sempre più spesso viste le divergenze quotidiane), parla con Luigi Di Maio e non con Conte. Sia sull'autonomia regionale, sia sulla Legge di Bilancio e quindi il taglio delle tasse, sia sulla riforma della Giustizia. Non solo, spiegano sempre le fonti leghiste, i ministri M5S "rispondono a Di Maio e non a Conte". Tranne Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi (Economia ed Esteri) che rispondono al premier e, in ultima analisi, probabilmente direttamente al Quirinale.