Perché l’Europa non è un valore da insegnare ai giovani

Domenica si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo. In Italia, Paese in perenne campagna elettorale, le votazioni saranno uno spartiacque e si saprà, al di là delle buone intenzioni enunciate dall’attuale compagine governativa, se questa innaturale alleanza politica potrà o meno continuare. Comunque sia va detta chiaramente una cosa: la casta che siede a Bruxelles costa 10miliardi di euro all’anno, con stipendi che oscillano tra gli 8 e i 10 mila euro al mese. I Commissari oscillano tra i 27 e i 33 mila euro al mese. L’attuale Presidente della Commissione guadagna ancora di più, un emolumento di cui non si conosce neppure l’importo preciso. In totale è una struttura da 60mila persone. Impressionante.

Sono elezioni la cui efficacia è molto ridotta in quanto il Presidente della Commissione Europea è designato in prima battuta dagli Stati membri e si tiene solo conto dei risultati delle elezioni europee. E’ l’accordo degli Stati membri che è determinate per l’elezione del Presidente. Dunque l’elezione della carica più importante non solo non è diretta ma è già inquinata dai rapporti di forza tra i vari Stati membri ( si veda il caso Selmayr). Oltre a orientare l'azione della Commissione, il Presidente dispone di ampi poteri per la ripartizione delle competenze e l'assegnazione dei portafogli ai vari commissari e può costringere singoli commissari alle dimissioni. Convoca e presiede inoltre le riunioni della Commissione e del suo gabinetto e le riunioni di tutti i capi di gabinetto dei commissari. Per inciso la rappresentanza parlamentare europea non dispone di un potere di sfiducia nei confronti della Commissione. La struttura dell’Ue di fatto ha partorito un parlamento senza poteri di sorta, dalle proporzioni elefantiache, privandolo di un potere fondamentale presente nelle repubbliche parlamentari, quello di sfiducia verso il suo governo e non introducendo l’obbligo dell’esecutivo europeo di rispondere del proprio operato di fronte all’assemblea parlamentare.

La struttura europea è dunque priva delle basi delle democrazie costituzionali e solo per questo motivo non dovrebbe rappresentare un “valore” da insegnare ai giovani. Se la Commissione non risponde al Parlamento, abbiamo un caso di “comando” con poteri di fatto legislativi che colpisce la vita dei cittadini europei e che sforna direttive e regolamenti capaci di superare gerarchicamente il diritto nazionale e disapplicare il diritto degli stati membri, in barba alle Costituzioni ormai ridotte a carta straccia. L’Europa è un sovrastato in grado di ridurre alla miseria i popoli come è successo in Grecia e che “educa” i popoli con il “frustino” dello spread. Gli ideali su cui poggia sono quelli del liberismo sessuale, del libero aborto, del suicidio programmato, dell’islamizzazione dell’occidente, dell’immigrazione incontrastata. Questo sì che è vero “fascismo” ideologico.

L’Europa è pertanto una vera e propria sovrastruttura tecnocratica dove i lobbisti sono i veri padroni: in America questa pratica deve essere trasparente in Europa no. Il lobbista che opera a Bruxelles può decidere di rimanere anonimo. Pensare che qualcuno possa cambiare questo mostro autoreferenziale è pura utopia. Qualunque forma di populismo si infrangerà contro questo muro di gomma che cercherà di “domarlo” o “assorbirlo”. Lo sappiano i cittadini quando andranno per finta ad eleggere quegli inutili personaggi lautamente pagati.