Perfetto francese, Renzi asfalta Le Pen. Guarda il video

Francese quasi perfetto (altro che le figuracce in inglese), Matteo Renzi ha fatto un vero figurone sulla televisione francese pubblica France 2 tenendo testa in un acceso dibattito a Marine Le Pen, alleata transalpina del vicepremier Matteo Salvini. L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario dem ha parlato in diretta al talk-show francese "L'Emission politique" e ha mostrato un'ottima padronanza della lingua. Forse i leghisti dovrebbero iniziare a preoccuparsi in vista del voto del 26 maggio, visto che Renzi riesce a mettere in difficoltà la loro alleata europee numero uno.