Pesaro, consigliera M5s entra nella giunta Pd. Ira Crimi

Pesaro, la consigliera Frenquellucci entra nella giunta Pd

Francesca Frenquellucci (M5s) assessore all'Innovazione con deleghe alle attivita' economiche, reti informatiche e citta' digitale, servizi demografici, nuova partecipazione, Universita' figura nel rimpasto della Giunta comunale di Pesaro, che il sindaco Matteo Ricci annuncia su Facebook. "Ho inventato tre nuovi assessorati - spiega -: alla Gentilezza, all'Innovazione e al Rigore. Martedi' 4 febbraio alle 9 faremo la prima Giunta rinnovata e alle 10:30 con Francesca Frenquellucci faremo la conferenza stampa". Ecco il nuovo organigramma della Giunta comunale di Pesaro, dopo gli 'aggiustamenti' del sindaco Matteo Ricci, che ha tenuto per se' pianificazione e marketing della citta'.

Daniele Vimini e' vice sindaco e assessore alla Bellezza (Cultura e turismo, gemellaggi e cooperazione internazionale, ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari); Enzo Belloni assessore all'Operativita' (Nuove opere, manutenzioni, viabilita', verde pubblico e protezione civile); Francesca Frenquellucci entra in Giunta come assessore all'Innovazione (attivita' economiche, reti informatiche e citta' digitale, servizi demografici, nuova partecipazione, Universita'); Giuliana Ceccarelli assessore alla Gentilezza e alla Crescita (Servizi educativi, Scuola, pari opportunita', e lotta all'odio); Riccardo Pozzi entra in giunta come assessore al Rigore (Bilancio, Patrimonio, Sicurezza e polizia locale); Andrea Nobili e' assessore alla Rapidita' (Urbanistica, sportello unico e edilizia privata); Sara Menguzzi assessore alla Solidarieta' (Servizi sociali, politiche per la famiglia e gli anziani); Mila Della Dora assessore alla Coesione e al Benessere (Personale, Salute e alimentazione, Sport, politiche per la casa, immigrazione, volontariato, quartieri, politiche giovanili(); Heidi Morotti assessore alla Sostenibilita' (Ambiente, energia, trasporti, societa? partecipate, mobilita' e ciclabili, borghi e castelli, Unione dei Comuni). Il sindaco ha assegnato una delega delega come cnsigliere comunale a Rito Briglia che dioventa Disability Manager "dobbiamo infatti fare di piu' e meglio sul tema dell'accessibilita'. Rito riuscira' sicuramente a mettere insieme le varie politiche per raggiungere l'obiettivo" Ricci ricorda infine l'incarico fiduciario, a costo zero, all'ex assessore Antonello Delle Noci "per aiutarci su temi dove dobbiamo gestire una fase di transizione: fusione con Monteciccardo, unione dei comuni, riordino delle societa' partecipate". Delle Noci sara' nominato presidente di Marche Multiservizi. "In bocca al lupo e buon lavoro a tutti. In particolare a Francesca - conclude Ricci -. Siamo sicuramente una squadra che si impegna molto e che ama moltissimo la nostra bella Pesaro. Ce la metteremo tutta".

Pesaro? Ha ragione Crimi, non seguiamo gli altri "Alleanze devono essere condivise dalla base"

"Alla parola 'alleanze' il Movimento 5 Stelle ha sempre anteposto gli obiettivi concreti: provvedimenti che risolvano problemi e accolgano esigenze dei cittadini. Quando abbiamo deciso di fare due governi insieme a altri partiti lo abbiamo fatto tutti insieme, con l'assenso della nostra base, gli iscritti. Questo principio vale anche per il comune di Pesaro (dove il sindaco Pd ha chiesto ad una consigliera comunale di entrare in giunta - ndr) e di conseguenza ha agito il nostro

capo politico Vito Crimi. Se c'è da approvare qualcosa di utile non ci tiriamo indietro, ma non ci prestiamo a tatticismi di altri partiti". Così in una nota la senatrice M5S Rossella Accoto.