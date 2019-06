Piemonte, è nata la giunta Cirio. Sette poltrone alla Lega, 2 a Fi e Fdi

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato i decreti per assegnare le deleghe ai dieci nuovi assessori regionali. A questi se ne aggiungera' una undicesima, che per la nomina deve attendere la proclamazione, dopo la surroga con un altro consigliere. Sette assessorati vanno alla Lega, che ha anche la vicepresidenza della Regione con Fabio Carosso. Due vanno a Forza Italia e due a Fratelli d'Italia. Il Governatore ha tenuto le deleghe a Europa, Affari istituzionali, Grandi eventi, Autonomia.



La squadra e' composta, a partire dalla Lega, dall'alessandrina Vittoria Poggio che ha le deleghe a Commercio, Turismo e Cultura; dal novarese Marco Marnati con Ricerca, Innovazione, Energia e Ambiente; dall'alessandrino Marco Protopapa con Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca. Alla Sanita' arriva il cuneese Luigi Genesio Icardi. A Fabrizio Ricca, capogruppo in Comune a Torino, vanno le deleghe a Internazionalizzazioni, Partecipate, Giovani, Immigrazione, Sport, Opere post olimpiche, Sicurezza e Polizia locale. All'astigiano Fabio Carosso, quelle a Paesaggistica, Urbanistica, Montagna, Parchi e Enti locali. La biellese Chiara Caucino, che sara' nominata il primo luglio, avra' le deleghe a Famiglia, Bambini, Casa, Politiche sociali e Pari opportunita'. Per Fratelli d'Italia, Elena Chiorino avra' l'assessorato a Scuola, Formazione professionale, Lavoro e Universita'; Roberto Rosso le deleghe per occuparsi di Semplificazione, Delegificazione, Affari legali, Rapporti con il Consiglio regionale, Emigrazione e Diritti civili. Gli assessori azzurri sono Marco Gabusi con Trasporti e Infrastrutture, Protezione civile e Organizzazione, e Andrea Tronzano con Attivita' produttive, Piccole e medie imprese, Bilancio e Patrimonio.