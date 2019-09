L'attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni ha postato sul suo profilo Twitter un fotomontaggio che vede protagonisti in stile The Walking Dead, Matteo Renzi e gli ex del Pd, che hanno abbandonato il partito per fondare il nuovo movimento politico. "Italia Viva" si legge nella didascalia, mentre Pieraccioni commenta la foto con un "Avanti tutta!".