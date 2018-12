Pierferdinando Casini pontifica ad Agorà

Desta meraviglia la comparsata mattinale di oggi di Pier Ferdinando Casini ad Agorà (Rai3).

L’ex democristiano, ex centro - destra poi centro -sinistra con Matteo Renzi (praticamente tutto l’arco costituzionale) si è materializzato negli studi di Agorà dispensando parole in libertà sul reddito di cittadinanza che “non fa crescere il benessere della nazione”.

Certamente non fa crescere il suo, che di per sé è già molto pingue.

L’ex leader centrista, che nell’ultimo governo Renzi si è fatto ricordare per aver espresso, tra l’altro, un ministro dell’Ambiente, Gianluca Galletti, che passerà alla storia come uno dei ministri meno ambientalisti del periodo repubblicano (tra l’altro favorevole al nucleare) e che ha continuato a prorogare per anni la scaduta e fondamentale Commissione Via - Vas (Valutazione di impatto ambientale), tranne inutili tentativi di rinnovarla bocciati implacabilmente dalla Corte dei conti, ha avuto anche l’arditezza di attaccare la gestione Ilva da parte del vicepremier e ministro Luigi Di Maio.

Non pago di questo si è poi definito un “patriota” dimenticando di quando lui e il governo Renzi andavano col cappello in mano a Bruxelles.

Forse Matteo Renzi nella doverosa analisi delle cause della sua clamorosa caduta dovrebbe considerare anche lo sponsoraggio dato e ricevuto da personaggi non della prima, ma della primissima Repubblica e che ancora se ne vanno in giro per studi televisivi a pontificare.