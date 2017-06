Piero Angela stronca Grillo: dal passato verità inattese sul capo del M5s

Piero Angela è senz'altro uno dei volti più amati della TV italiana, e la sua autobiografia Il mio lungo viaggio, che celebra il giro di boa dei quasi novant'anni di età, è una piacevole corsa in ottovolante che ripercorre la vita del più grande divulgatore italiano di tutti i tempi e anche un pezzo di storia del nostro Paese. Poteva dunque mancare Beppe Grillo in questa galleria di volti e di eventi tracciata dallo storico conduttore di Superquark? Il Giornale, con la penna di Massimiliano Parente, riporta un aneddoto raccontato dallo stesso Angela riguardo al capo politico del M5s. E l'aneddoto non è affatto lusinghiero.

"Non so cosa ne pensi nonno Piero [Angela]", scrive Massimiliano Parente, "del Movimento Cinque Stelle, ma adesso so cosa pensa di Beppe Grillo. Infatti vent'anni fa propose a Grillo una serie tv dove i suoi temi ecologici fossero divulgati ma verificati scientificamente, e Grillo rifiutò". E nell'autobiografia, Piero Angela commenta: «Forse temeva che la verifica scientifica avrebbe smorzato l'effetto teatrale delle sue argomentazioni».

Massimiliano Parente va oltre aggiungendo: "In sostanza Grillo è un cialtrone che non accetta contro-argomentazioni serie. Non è cambiato molto dall'epoca. D'altra parte nonno Piero ha fondato il Cicap (il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale), ha smascherato chiromanti e stregoni, veggenti e guaritori, figuriamoci se non smascherava Grillo".

Decisamente non un bel biglietto da visita né delle credenziali eclatanti per l'ex comico che da anni si permette di dare patenti di "verità" a tutti coloro che incontra sul suo cammino. E senz'altro, la testimonianza di Piero Angela va a integrare tutto ciò che è già stato scritto sul fatto che il M5s si fonda perlopiù su apparenti "verità" fondate molto spesso su fake news e bufale conclamate.

E il pensiero che Grillo vi abbia poi costruito un movimento finito nelle istituzioni non può che risultare perlomeno inquietante.