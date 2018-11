Pil giù dello 0,1%, Di Maio-Salvini: "Colpa di Gentiloni". Di' la tua: vota

"Calo dello 0,1% in meno significa che l'ultima manovra dell'anno scorso non era espansiva, non ha funzionato. La manovra di Gentiloni non ha fatto ripartire l'economia nel 2018 perche' era una manovra insipida". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, commentando il dato Istat sul Pil.

"Nel 2019 l'economia ripartira' perche' stiamo iniettando risorse fresche nell'economia. Non tagliamo ma diamo la possibilita' agli italiani di pensionarsi, alle persone di trovare lavoro e stiamo mettendo soldi in tasca agli italiani, dandogli la possibilita' di aumentare il proprio potere d'acquisto", ha aggiunto. E ha osservato ancora: "Questa manovra che e' espansiva, di 37 miliardi di euro, iniziera' ad avere effetti dal primo gennaio dell'anno prossimo. Quegli effetti che si vedono nel 2018 derivano dal fatto che lei esportazioni rallentato per la guerra dei dazi e soprattutto non si sono sostenute le imprese, i lavoratori i pensionati, i disoccupati perche' la manovra di Gentiloni era una manovra insipida che non aiutava nessuno", ha concluso.



Pil, Salvini: segno meno è il risultato delle vecchie manovre - "Il pil negativo e' il risultato delle vecchie manovre basate su tagli e austerita'. Nel 2019, con la nostra manovra fondata su piu' lavoro e meno tasse, l'Italia tornera' a crescere". Ad affermarlo e' il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Pil, Conte: lo faremo crescere - "Lo faremo crescere", e' la risposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai giornalisti sul dato Istat che ha rivisto al ribasso la variazione del Pil.

Pil, Rosato (Pd): volevano la decrescita. Ci stanno riuscendo - "Non accadeva da oltre 4 anni. Nel III trimestre del 2018, l'Italia e' tornata in recessione: -0,1% il Pil. E, sempre oggi, torna ad aumentare la disoccupazione per il secondo mese consecutivo, cioe' da quando esiste il decreto dignita'". Lo ha scritto su Facebook il vicepresidente Pd della Camera, Ettore Rosato. "Ma tranquilli. Sia Di Maio che Salvini sono sereni e contenti. Volevano la decrescita, felice. Ci stanno riuscendo", ha aggiunto.