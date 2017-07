Pisapia-Boschi, l'abbraccio che manda in tilt la sinistra

Lo hanno già definito l'"abbraccio mortale” quello tra Maria Elena Boschi e Giuliano Pisapia alla Festa de l’Unità di Milano, dove l’ex sindaco meneghino ha affermato di sentirsi a casa. La foto ha mandato in crisi la sinistra. “Quella foto – ha detto Roberto Speranza – ha fatto storcere il naso a una grande parte del nostro mondo”.

Pisapia, per smorzare i toni, ha parlato di un gesto di buona educazione che non nasconde alcun sottinteso politico. Ma il popolo anti-Pd dei social è in fermento. L’ex sindaco di Milano, con quell’abbraccio, ha tradito la missione di Mdp e di gran parte della sinistra, ovvero annientare Matteo Renzi.

Stando ai commenti che si leggono su Facebook e Twitter il popolo della sinistra ha già abbandonato Pisapia, "colpevole" di aver abbracciato la renziana Boschi. Può una foto mandare in tilt un progetto politico? Pare proprio di sì...