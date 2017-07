Pisapia datti una mossa

Pisapia, come Annibale, tergiversa.

In questo momento è l’unico enzima capace di far lievitare il pane della sinistra - sinistra, cioè quella vera e non annacquata.

L’Mdp di D’Alema e company c’è ma non ce l fa ad essere credibile per il passato dei suoi membri, troppe volte “a destra” e solo da quando fuoriusciti dal Pd tornati “compagni”.

In tutta questa confusione Pisapia è, appunto, l’unico che potrebbe tentare l’eterna federazione ma per motivi poco chiari sta rimandando, sbocconcella ma non abbocca, si aggira rapido come un pesce di lago ma non si ferma.

Un giorno con Che Guevara l’altro con la Boschi producono confusione in un elettorato ancora altamente ideologizzato che se sente puzza di bruciato scappa.

Pisapia se vuole continuare a fare politica nazionale dopo l’esperienza da Sindaco di Milano deve agire ed in tempi stretti, prima che la finestra di possibilità non tramonti definitivamente.