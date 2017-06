Pisapia, le condizioni dell'ex sindaco a sciogliere Mdp

Mentre la lista unica di sinistra di cui si parla e scrive da settimane è ancora lontana dall’aver trovato una forma, il leader di Campo Progressista Giuliani Pisapia ha chiesto a Mdp, di rinunciare al partito appena nato dalla scissione del Pd. Il primo luglio l'ex sindaco di Milano scoprirà le carte a Roma, nella piazza ulivista dei Santi Apostoli. Il connubio con Articolo 1, nei piani di Pisapia, avrebbe dovuto portare alla fusione in una formazione nuova, di cui avrebbe preso le redini. Una richiesta che però non ha fatto per nulla piacere ai destinatari, che non hanno alcuna intenzione di abbandonare (per adesso) il nome e il simbolo che si sono appena dati.