Pisapia: "Non intendo candidarmi alle elezioni"

"Non penso neanche lontanamente di candidarmi alle prossime elezioni". Non lascia spazio e dubbi il fondatore di Campo Progressista, Giuliano Pisapia, sulla possibilita' di impegnarsi direttamente nella prossima tornata elettorale. La sua posizione adesso e' quella di un "impegno sociale" in cui l'ex sindaco di Milano "crede". "Non ho incarichi istituzionali e non ambisco a nessun ruolo" ha poi ribadito. Pisapia ha sviluppato questa riflessione nel corso di un convegno della Cgil a Milano. "E' significativo che in Italia aumentino i volontari ma diminuiscano quelli che si impegnano nella politica. Indipendentemente dai partiti la parola d'ordine e' fiducia e ora c'e' sfiducia". Quindi ha aggiunto di essere sempre convinto che "in Parlamento o nelle istituzioni non bisogna stare piu' di uno o due mandati", sottolineando che da parlamentare ha "anche praticato" questa convinzione.

Centrosinistra, Pisapia: "Il mio impegno prosegue più forte"

“Come ho detto in più occasioni, ho scelto di proporre un percorso aggregante e unificatore in risposta ai tanti cittadini e alle tante realtà associative e sociali che hanno espresso la necessità e l’urgenza di un nuovo campo largo che sia in grado di assumersi responsabilità di governo e che contrasti la destra, il populismo e la demagogia. Da quando ho iniziato questo percorso ho sempre detto che non avevo velleità personali, ma che mi interessava solo il futuro del nostro Paese. Anche oggi ho ribadito questo concetto. Ma, sia chiaro, il mio impegno, insieme ai tanti che in questi mesi stanno raccogliendo questa istanza e con i quali stiamo lavorando in questa direzione, prosegue ancora più forte di prima”. Così Giuliano Pisapia, promotore di Campo Progressista.“Penso che sia necessario essere coerenti e generosi – conclude Pisapia –, soprattutto da parte di chi crede che per cambiare la politica sia necessario un forte rinnovamento generazionale e l'individuazione di nuovi protagonisti. Chi come me ha una lunga esperienza alle spalle è importante che favorisca questo cambiamento”.