Pisapia nuovo Prodi? Forse, ma Milano non è l'Italia

Giuliano Pisapia 02

Di Ernesto Vergani

Scende in campo con un'intervista al Corriere della Sera l'ex sindaco di Milano (dal 2011 al 2016) Giuliano Pisapia. Obiettivo: creare un'alleanza, denominata "Campo progressista", che tra Pd, "arancioni", liste civiche, ecologisti, raggiungerebbe il 40%.

Superflua la premessa: "Voglio rivoluzionare la politica, cambiarla nel profondo". Certo non poteva dire: "Voglio conservare le cose come stanno, agire superficialmente". Come quelle brochure aziendali su cui campeggia: "Ai nostri clienti diamo il meglio". E tu pensi: "Vorrei vedere che mi dai il peggio".

Interessante la proposta di Pisapia di applicare la ricetta Milano: "Massima radicalità sui valori e massimo pragmatismo". Anche se va detto che l'Italia non è Milano, sia per quanto riguarda la sfera governativa che l'attrattività elettorale di Pisapia. Qui sta la difficoltà. Inutile fingere di non vedere. Nord, Centro e Sud Italia sono diversi. Servono pesi e misure diversi. Anche nel senso del federalismo fiscale.

Tuttavia nuovo per l'Italia è il concetto di pragmatismo applicato alla politica, mentre parlare di valori allontana un certo elettorato. Sa di antico la citazione di don Lorenzo Milani (tra i riferimenti di Pisapia insieme a Vittorio Foa, Enrico Berlinguer e Barack Obama) autore sopravvalutato e il cui "Lettere a una professoressa" è stato tra i più diffusi libri nelle scuole italiane, così contribuendo a quella mentalità, quell'anomalia nazionale: il catto-comunismo.

Romano Prodi ebbe l'idea di fondare l'Ulivo, il che fece vincere le elezioni al centrosinistra nel 1996 portando lo stesso Prodi a Palazzo Chigi. Pisapia propone una cosa diversa, un'alleanza, di cui potrebbe essere il catalizzatore. Rimane l'incognita del tipo di coalizioni consentite dalla legge elettorale. Bisognerà vedere anche come reagirà il Pd.