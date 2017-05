Politici e tv, Renzi il più presente. Gentiloni il più amato. E Silvio...

Paolo Gentiloni parla “piano” e va lontano: anche se la sua voce non è tra le più trasmesse dalle televisioni nazionali, primato che va invece al segretario del Pd Matteo Renzi. gli italiani lo giudicano il politico con la migliore reputazione. E' il risultato dell’Analisi della presenza dei principali politici in tv condotta da Cedat 85 e EMG Acqua. La società di ricerche diretta dal sondaggista Fabrizio Masia ha elaborato i dati messi a disposizione dall’innovativa soluzione Mediamonitor di Cedat 85, che da 30 anni opera nella fornitura di contenuti provenienti dal parlato.





L’indagine si sviluppa lungo un arco di tempo di tre settimane e analizza la presenza dei 14 politici più rappresentativi nelle trasmissioni di alcune delle principali emittenti televisive nazionali (Raiuno, Raidue, Raitre, Rete4, Canale 5, Italia 1, Tgcom24 e SkyTg24). I dati numerici sono stati, quindi, incrociati con i risultati dell’indagine di fiducia e posizionamento condotta su un campione rappresentativo di 2.000 italiani maggiorenni. I politici presi in considerazione sono Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Pietro Grasso, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Laura Boldrini, Angelino Alfano, Andrea Orlando, Massimo D’Alema, Michele Emiliano e Nicola Fratoianni, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gentiloni fa notizia, ma non è tra gli stacanovisti del microfono, a differenza del segretario del PD Matteo Renzi. Non a caso il premier è tra i pochi a parlare meno di quanto non venga citato (tempo di parola 57’41” e 59’ 39” tempo di notizia). Molto più ‘loquaci’ sul piccolo schermo risultano persino colleghi come Andrea Orlando e Michele Emiliano (rispettivamente 1h 52’ 06” e 1h 16’ 33” per effetto delle primarie del PD), ma anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini (1h 04’ 21”) e il parlamentare dei 5 Stelle Luigi Di Maio (1h 03’ 08”). Secondo il pubblico intervistato, tuttavia, è proprio il premier il più “serio e onesto” e il più “preparato e competente” tra i politici. Il primato del minutaggio televisivo, come rilevato da Cedat 85, spetta a Matteo Renzi, apparso sui teleschermi per poco meno di 5 ore, oltre 3 delle quali costituite da dichiarazioni fatte in prima persona.

