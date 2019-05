M5S,“Polvere di Stelle” nel Movimento, psicodramma di una sconfitta annunciata

“Polvere di Stelle”, psicodramma di una sconfitta annunciata, passato e futuro di un movimento in perenne crisi di nervi

Era nell’aria, come tutta l’elettricità prima di un temporale che tarda ad arrivare ma ora si è scatenato, e ha cambiato il paesaggio, in questo caso politico, perché è bastata una tornata elettorale per invertire le posizioni numeriche tra i due competitor del Governo giallo-verde. Il movimento cinque stelle, fibrilla sulle ceneri di una gestione perennemente alterata e appesantita dal dover rappresentare sempre e comunque una parte politica saldamente al governo ma con l’occhio vispo verso un’auto-opposizione sempre più litigiosa e ingestibile. Le ceneri sono rimaste nell’urna di questa marcia trionfale che aveva visto i grillini, in pochissimo tempo, diventare il primo partito e la grande speranza di rinnovamento e lo stesso spericolato accordo con la Lega sembrava la più spettacolare azione politica degli ultimi anni. Poi distinguo,liti perenni, volti lividi, ansia da prestazione e difficoltà a gestire ruoli di questo impegno istituzionale, sono diventati lo spettro di una perdita di identità, Di Maio e Co. sono di fatto l’appendice di Salvini e tranne per il contestatissimo reddito di cittadinanza,mai hanno imposto una loro parvenza d’azione politica autonoma.

Ora partono i processi mediatici, le fughe all’inglese, i silenzi eloquenti ma di fatto l’età dell’innocenza è persa,il Re (in fuga) è nudo e dunque deve dimostrare una capacità di tenuta elettorale, oggi difficilmente prevedibile, proprio perché l’identità perduta è difficile da ricostruire insieme alla credibilità politica. Di fatto l’onda lunga si è infranta sulla battigia del tempo,sulla tenuta delle amministrazioni, sulla pratica del quotidiano nei territori, ed è meglio non indagare troppo sulle due Sindache ormai aduse ad un fuoco di fila che presto sarà insopportabile,anche con la protezione del Governo Centrale. A proposito, quale Governo? Salvini da ieri balla da solo e solo lui deciderà se farlo finire,tenerlo in vita con le appendici, o costringere l’alleato ad una docile disponibilità di voti, di ministri e di un nuovo contratto a trazione leghista.

Il movimento, quello che ha fatto sognare milioni di italiani è di fatto naufragato in questa fredda domenica di maggio e riassestarne i pezzi sarebbe impossibile anche per il furbissimo leader che ha preferito il “buen ritiro”, al massacro mediatico, e dovrà, il neo-movimento rimodellarsi in qualcos’altro, per non vedere davanti a se lo spettro dell’estinzione,o peggio della marginalità politica. Guardando alle rovine di questo progetto ci viene da dire che quasi tutti se lo aspettavano ma non con questi numeri e con questa velocità, a dimostrazione che la politica per cambiare ha bisogno di altro, che non di sorrisetti, e azioni estemporanee, e il merito di Di maio, rimane quello di aver lasciato campo libero al suo alleato-nemico, che ora può dettare i suo nuovi patti. Siamo sicuri, e ci dispiace per i pentastellati che un eventuale nuovo contratto sarà firmato dai diarchi, se ci saranno ancora, ma il suggeritore unico farà arrivare i propri diktat direttamente e solo da via Bellerio.