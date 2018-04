Pomezia, comunali: CasaPound corre da sola, Roberto Camerota candidato sindaco

È ufficiale: CasaPound correrà alle elezioni comunali di Pomezia del 10 giugno per Roberto Camerota sindaco. La presentazione del candidato e del programma avverrà giovedì 3 maggio alle 17 nella sede di viale Dante Alighieri. "Dopo il 9% di Ostia - spiega Luca Marsella, consigliere romano di CasaPound nel X Municipio e responsabile del litorale romano - puntiamo ad entrare in consiglio anche a Pomezia.

Il nostro candidato è una figura nota del territorio pometino, 51 anni, è stato da sempre in prima linea a difesa delle persone con disabilità trovandosi anch'egli nella medesima condizione. Presidente di una delle associazioni Pescatori di Torvaianica, nonché nato e cresciuto sul posto, si è distinto per le numerose battaglie a favore dell'area marittima, sia a livello turistico che di sviluppo lavorativo, essendo la pesca uno dei punti di forza del nostro litorale. Obiettivo di CasaPound sarà concretizzare il lavoro svolto durante questi anni, portando all'interno della casa comunale la voce dei cittadini che vedono in noi - conclude Marsella - l'unico punto di riferimento del nostro territorio".