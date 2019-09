Pontida, aggredito un giornalista. Dl Sicurezza, Salvini prepara il referendum

Accuse a Gad Lerner e pugno sulla telecamera a un videomaker per distruggere la macchina ed impedire le riprese. Dopo le polemiche di ieri per le parole del giovane deputato leghista Vito Comencini che ha accusato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ("Questo presidente della Repubblica mi fa schifo"), il raduno leghista di Pontida torna a far parlare di se'. Antonio Nasso, un cronista videomaker collaboratore di Repubblica, e' stato aggredito un mattinata da un militante della Lega sotto il palco del tradizionale appuntamento del Carroccio.

Dopo diverse minacce verbali, l'uomo gli ha rotto il microfono della telecamera rendendola inutilizzabile. Nasso, mentre faceva delle interviste sul pratone, ha sentito un militante urlare "Mattarella mafioso". Si e' cosi' avvicinato per riprenderlo ma l'uomo ha cominciato a insultarlo e minacciarlo: "Sei un provocatore, se non te ne vai ci incazziamo". Al quel punto un secondo militante leghista ha sferrato un pugno alla telecamera rompendo il microfono.

Pochi minuti prima, decine di leghisti hanno contestato duramente il giornalista, sempre della testata Repubblica Gad Lerner, appena arrivato sul pratone dove si sta svolgendo il raduno leghista. "Massone, straccione, vai a casa, figlio di cento padri, spargi sempre merda su di noi, oggi sei tu che hai la merda, provocatore", gli è stato urlato dai militanti del Carroccio. I contestatori lo hanno seguito minacciosamente sino all'area stampa, allestita a fianco del palco.

Umbria, Salvini: "Di Maio disperato chiede aiuto al Pd"

"Di Maio è evidentemente disperato e supplica il Pd per evitare che M5S possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri potranno votare, a differenza degli altri Italiani, e quindi chi ha preferito la poltrona alla dignita' ha le ore contate. Pd e M5S non possono scappare dai cittadini per sempre. Dopo 50 anni di sinistra, in Umbria c'è voglia di cambiare: non c'è trucco di palazzo che possa evitarlo", ha affermato Matteo Salvini in una nota prima dell' arrivo (intorno alle 10) a Pontida. Il leader del Carroccio è salito sul palco per salutare i militanti, che lo hanno accolto urlando "Matteo, Matteo".

M5s, Salvini: "Di Maio? Che triste fine per chi voleva rivoluzione"

"La disperazione dei 5 stelle, che pur di non scomparire vanno col cappello in mano dal partito democratico chiedendo due posti. Che triste fine per chi voleva la rivoluzione. Si rassegnino perche' in Umbria c'e' una voglia di cambiamento dopo 50 anni di sinistra e i trucchetti di palazzo non valgono nulla. Mi dispiace per i milioni di italiani che hanno votato 5 stelle pensando al cambiamento si vedono ridotti a chiedere due posticini al Pd per non scomparire. Ognuno e' artefice del suo destino. Lascio a loro la disperazione io mio tengo la nostra voglia di costruire".

Salvini: "Il governo del popolo fara' quello che non fa palazzo"

Nei prossimi mesi ci sara' il governo del popolo che fara' quello che non fara' il governo del palazzo". E' il senso che Matteo Salvini vuole dare all'opposizione all'esecutivo Conte II.

Salvini: "Se smontano il dl Sicurezza pronti al referendum"

"Il problema e' che l'Italia torna ad essere un campo profughi. Lo vedremo nelle prossime settimane. Le ong hanno festeggiato. Se smonteranno il decreto sicurezza sara' un'altra occasione di referendum, perche' sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo. Sull'immigrazione la vede grigia nei prossimi mesi, la vedo male".

Salvini: "Macron a Roma? Vediamo cosa svende Conte"

"Sono curioso di capire cosa ha svenduto il presidente del Consiglio in termini di sovranita' ed economia italiana per aver la pacca sulla spalla che ha avuto da Macron e dalla Merkel. Vigileremo", ha spiegato il leader della Lega Matteo, parlando con i cronisti dell'imminente visita di Macron a Roma.