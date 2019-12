Pop Bari, Di Maio: "Bankitalia faccia autocritica, vigilanza da riformare"

"Bankitalia faccia autocritica, il suo silenzio è imbarazzante". Così il ministro degli Esteri e leader Cinquestelle Luigi Di Maio in una intervista al Sole 24 Ore, parlando della crisi della Popolare di Bari. "È giusto che i magistrati indaghino. Una banca non è che fallisce dal nulla. E soprattutto è opportuno approfondire anche come, quando e in che forma Bankitalia ha vigilato, perché qui è necessario che ognuno si assuma le sue responsabilità" afferma aggiungendo: "trovo imbarazzante il silenzio che ha regnato fino a oggi. Nemmeno una parola non dico, necessariamente, di scuse, ma almeno mi sarei aspettato un po' di autocritica da parte di chi aveva il compito di vigilare, ovvero Bankitalia. E invece nulla. Non gli fa onore".

"Serve - osserva Di Maio - una riforma che dia al Parlamento più voce in capitolo, con le giuste precauzioni, nella scelta dei vertici, e la vigilanza va riformata per essere maggiormente incisiva negli interventi preventivi. Bisogna fare in modo che casi come quello della Popolare di Bari non si verifichino più in questi termini. È evidente che il sistema va e deve essere tutelato, che il primo passo è sempre tutelare i risparmiatori, ma questo non significa che chi ha sbagliato non debba pagare i suoi errori".