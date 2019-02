Premier, Maduro non è legittimato democraticamente ma rimaniamo neutrali

DA BEIRUT PARLA IL PREMIER CONTE SULLA CRISI VENEZUELANA

Da Beirut il Premier Conte ha parlato di diversi argomenti caldi e non poteva mancare la questione sulla crisi venezuelana, questo il suo commento: "La posizione dell'Italia non cambia, perchè non è stata presa in modo estemporaneo ma è frutto di una delicata valutazione. Riteniamo che il modo migliore per uscire dallo stallo che sta danneggiando i civili venezuelani sia quello di non schierarsi a favore di Maduro o di Guaidò, altrimenti il rischio è quello di polarizzare il quadro" - continua - "Abbiamo ben chiaro che Maduro non ha legittimazione democratica, ma vista la scarsa chiarezza dei criteri democratici non pensiamo sia giusto riconoscere il Presidente Guaidò", così ha concluso il Presidente del Consiglio.

ANCHE L’ALTO RAPPRESENTANTE UE PER GLI AFFARI ESTERI MOGHERINI SUL VENEZUELA

La situazione in Venezuela mette "a rischio" la stabilità dell'America latina e di tutto il mondo. L'allarme è arrivato dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Federica Mogherini, che a Montevideo partecipa alla prima riunione del Gruppo di contatto internazionale per il Venezuela. "Il nostro compito è urgente e questa urgenza deriva dal deterioramento della situazione che rischia di destabilizzare la regione e non solo", ha detto Mogherini aprendo il summit, di cui è stata promotrice.