Prescrizione, è stallo tra 5 Stelle e Lega. Salvini: la riforma va fatta bene

Il M5S va avanti sulla prescrizione. Nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera è stato presentato un nuovo emendamento dei relatori M5s, Francesco Forciniti e Francesca Businarolo, che ribadisce che la prescrizione viene sospesa dopo il primo grado di giustizia con sentenza.

La parziale novità sta nel fatto che i grillini propongono di cambiare il titolo del ddl Anticorruzione aggiungendo anche "in materia di prescrizione del reato". Il cambio del titolo è stato deciso per superare le contrarietà della Lega.

Igor Iezzi (Lega) boccia l'escamotage dei 5 Stelle: "Il nuovo emendamento è uguale a quello di prima. Per noi bisogna fare un'altra legge sulla prescrizione". "Spero che si trovi un accordo - aggiunge Iezzi - ne devono discutere i leader. A livello parlamentare non abbiamo raggiunto" un'intesa. "Non è possibile modificare la prescrizione con sole due righe: il testo è identico, hanno solo cambiato il titolo...".

Le posizioni restano lontane e quindi è necessaria un chiarimento a livello politico superiore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

"Riforma della giustizia, e anche della prescrizione, sono nel contratto di governo e diventeranno realta': mettere in galera mafiosi e corrotti e' una priorita' della Lega. L'importante e' farle bene queste riforme, evitando che i processi durino all'infinito anche per gli innocenti, altrimenti e' una sconfitta per tutti". Lo afferma il vicepremier leghista, Matteo Salvini.

Intanto i relatori al ddl Anticorruzione hanno presentato altri tre emendamenti oltre a quello sulla prescrizione. Uno dei nuovi testi riguarda una riformulazione dell'articolo della possibilità dell'agente sotto copertura. Gli altri due riguardano l'articolo sulle misure introduttive contro le imprese condannate per reati di corruzione e concussione.

"Per i relatori e per il ministro della Giustizia - afferma il deputato Alfredo Bazoli, capogruppo dem in commissione Giustizia - si può cambiare il contenuto di una legge, e modificare un istituto fondamentale come la prescrizione, con un emendamento depositato all'ultimo minuto. Basta solo cambiare nome alla legge". "Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Quanto si può tollerare questa presa in giro del Parlamento e delle istituzioni? E la Lega si fa ridicolizzare e umiliare così dal suo alleato di governo?".

"Suggerisco a Bonafede - twitta Mariastella Gelmini (Forza Italia) - che 'accusa' la Lega di proporre emendamenti nel solco Forza Italia, di planare sul pianeta terra e di leggere il giudizio che le Camere Penali danno sugli emendamenti M5S: 'espressione di una concezione autoritaria del diritto penale e del processo'".

È scontro sulla prescrizione, con da un lato Luigi Di Maio che vuol tenerla nel ddl anticorruzione e dall'altro la minaccia della Lega di non votare il disegno di legge, al vaglio delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, se non sarà modificata la norma.

"Saranno Salvini e Di Maio a sciogliere i nodi, ma noi - aggiunge il deputato del partito di via Bellerio, autore di alcuni emendamenti che se approvati modificherebbero nella sostanza il testo del ddl - non possiamo permettere che una riforma così importante venga fatta in due righe. Sui principi siamo concordi, ma non sullo strumento che si è deciso di scegliere". Ovvero un emendamento. "Ma - conclude Iezzi - il tema della prescrizione deve essere risolto, altrimenti per noi è un problema votare in Commissione il testo sull'Anticorruzione".

Il premier Giuseppe Conte ha ribadito dall'Algeria: "La prescrizione è nel contratto di governo, manterremo il punto. Lasciatemi chiamare a raccolta Bonafede e gli altri partner per un ultimo vertice per portare a casa un punto di incontro che tutti si sono dichiarati disponibili a raggiungere".