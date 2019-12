Prescrizione, il governo si salva. No all'esame urgente della pdl di Fi

L'Aula della Camera respinge con 269 voti contrari la richiesta avanzata da Forza Italia di procedere con l'urgenza all'esame della pdl Costa sullo stop all'entrata in vigore il 1 gennaio della riforma della Prescrizione. I voti a favore dell'esame con urgenza sono 245. Hanno votato contro l'urgenza M5s, Pd e Leu. Italia viva non ha partecipato al voto. Hanno votato a favore dell'urgenza FI, FdI e Lega.

Prescrizione: Businarolo, fallita la trappola, bene voto Camera - "Chi si illudeva di far scattare una trappola deve prendere atto che ha fallito". Cosi' Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera, dopo il voto dell'Aula di Montecitorio che ha respinto la richiesta d'urgenza del Gruppo di Forza Italia per la proposta di legge Costa sulla Prescrizione. "Noi crediamo fermamente che la riforma della Prescrizione che entrera' in vigore a gennaio puo' scoraggiare strategie dilatorie e rappresenta un tassello di un piu' ampio disegno per restituire efficienza e razionalita' al processo penale. Ora occorre affrontare il nodo dell'organizzazione degli uffici per consentire che la riforma funzioni evitando una eccessiva durata dei procedimenti ma e' positivo che si possa affrontare il lavoro con una maggioranza politica disponibile al confronto".

Prescrizione, Verini (Pd): no urgenza pdl Costa ma confronto con M5s - Il Pd voterà no alla richiesta di dichiarazione di urgenza per la proposta di legge Costa (Fi), volta ad evitare l'entrata in vigore della riforma della Prescrizione. Ma allo stesso tempo chiede al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, di proseguire in un confronto "serrato e costruttivo". Se così non fosse, "il Pd presenterà in Parlamento le sue propsote sulla riforma delle giustizia". Lo ha detto in Aula alla Camera Walter Verini, esponente dem. Illustrando la posizione del Pd in Aula, durante la discussione sul voto sulla dichiarazione di urgenza della pdl Costa, Verini si è rivolto al ministro Bonafede ribadendo che per i dem "è inaccettabile la riforma della Prescrizione senza norme sui tempi certi dei processi". Quindi "diciamo no alla richiesta strumentale di urgenza della pdl, che vuole solo mettere un cuneo in un confronto vero" ma "diciamo a Bonafede che è inaccettabile la riforma della Prescrizione senza garanzie sulla durata dei processi. Chiediamo quindi al Ministro che si prosegua in un confronto, con spirito costruttivo ma con fermezza". Se così non fosse "il Pd presenterà in Parlamento e ai cittadii le sue proposte di legge che prevedono rigore massimo nel contrasto e nella prevenzione dei reati, garanzie della durata ragionevole dei processi, presenzione di innocenza fino alla sentenza definitiva, sanzionie e pene certe".



Prescrizione, Costa (Fi): M5s forcaiolo, Pd pavido - "La maggioranza si spacca sulla prescrizione. Abbiamo voluto portare in Aula la discussione sulla prescrizione per fare emergere le diverse visioni all'interno della maggioranza in cui ci sono forcaioli come i Cinque Stelle e, come loro complici, i pavidi del Pd che hanno addirittura applaudito all'esito della votazione che ha respinto la procedura di urgenza. Così anche il Pd lascia le impronte digitali sull'ergastolo processuale. La nostra battaglia di civiltà giuridica non si ferma, ma lavoreremo per avere in Aula entro il mese di dicembre la nostra proposta di legge. Abbiamo apprezzato che una parte della maggioranza non si sia piegata all'estorsione dei Cinque Stelle e non abbia lasciato le proprie impronte su questo scempio". Così in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro.