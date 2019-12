Prescrizione, il Pd deposita la sua proposta di legge

"Come annunciato, il Pd deposita la sua proposta di legge sulla Prescrizione". Lo dichiarano Walter Verini - responsabile Giustizia del partito, Alfredo Bazoli - Capogruppo in Commissione alla Camera - e Franco Mirabelli, capogruppo in Commissione al Senato. "La proposta, proseguono i parlamentari democratici, rappresenta la posizione del Pd per evitare le conseguenze negative dell'entrata in vigore della legge voluta del precedente Governo e per rilanciare la necessita' e l'urgenza di fissare tempi certi per la durata dei processi, come la Costituzione e gli interessi del Paese richiedono. Sono temi, concludono gli esponenti del PD, com'e' noto, sui quali e' aperto un confronto tra le forze della maggioranza che il PD auspica possa al piu' presto chiudersi con una sintesi ragionevole, da portare al confronto di Governo e Parlamento".

La proposta sara' illustrata in una conferenza-stampa che si terra' la mattina di venerdi' 27 dicembre presso la sede nazionale del partito. L'occasione servira' anche a fare il punto sui. Principali temi che riguardano le riforme nel campo della Giustizia.