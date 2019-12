Prescrizione, lo strappo di Italia Viva: "Pronti a votare con Forza Italia"

"La giustizia e' una cosa seria. Per cui cio' che ha fatto il governo Lega-5Stelle sulla prescrizione va semplicemente abrogato. Se non accadra', come abbiamo sempre detto, noi voteremo con Forza Italia che consideriamo il male minore". Cosi' - in un'intervista al Messaggero - Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e esponente di Italia Viva.

"Il nostro - aggiunge - non vuole essere ne' un segnale politico ne' una rottura di maggioranza. Si tratta di una posizione coerente con cio' che abbiamo sempre detto. Sono mesi che ricordiamo che le norme Bonafede-Salvini sulla prescrizione dovevano essere abrogate prima di gennaio". Ricorda che "la riforma della prescrizione e' stata fatta solo qualche anno fa con Orlando ministro e dobbiamo ancora misurarne gli effetti. Allungarne i termini solo per motivi ideologici e' assurdo" e "mi piacerebbe vedere il Pd coerente con quanto ha sempre detto sulla prescrizione".