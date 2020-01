Prescrizione, maggioranza spaccata. Italia Viva vota con le opposizioni

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento soppressivo alla proposta di legge Costa sulla Prescrizione presentato dal Movimento 5 Stelle. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato l'emendamento soppressivo alla proposta di legge Costa sulla Prescrizione presentato dal Movimento 5 Stelle.

Prescrizione: Bonafede, a breve testo riforma processo - "Prendo atto che la proposta di Forza Italia sulla Prescrizione e' stata bocciata dalla commissione giustizia della Camera dei deputati. Continuo a lavorare per garantire processi con tempi brevi: nei prossimi giorni mandero' il nuovo testo della riforma del processo penale, sulla base di quanto emerso nell'ultimo vertice di maggioranza. I cittadini chiedono una giustizia piu' veloce ed efficiente e dopo l'ultimo vertice ci sono tutti i presupposti per dare finalmente una risposta concreta".Lo scrive il ministro Alfonso Bonafede.

Prescrizione: Annibali (Iv), Pd a rimorchio del M5s - "Noi continuiamo il nostro percorso di coerenza. Spiace, invece, prendere atto che il Pd abbia deciso di recedere su principi come quelli del diritto e del giusto processo per andare a rimorchio del Movimento 5 Stelle anche sulla giustizia". Lo dichiara Lucia Annibali, capogruppo di Italia viva in commissione Giustizia alla Camera. "Il Pd mostra che si sta 'grillizzando'. Il problema non e', pero', il futuro del Partito Democratico, ma il rischio di imbarbarimento giuridico perche' - conclude - un processo senza fine e' la fine della giustizia".

Prescrizione: Pd a Iv, non andremo mai a rimorchio di Salvini - "Siamo stupiti dell'atteggiamento di Italia viva: noi siamo andati a rimorchio della coerenza e del fatto che, per la prima volta, questo parlamento avra' l'occasione di discutere e arrivare ad avere tempi certi per i processi. Noi non andremo mai a rimorchio di Salvini, la nostra e' una scelta di campo e siamo coerenti". Cosi' il Pd, con il responsabile Giustizia, Walter Verini, replica all'accusa arrivata dai renziani di essere andati a 'rimorchio di M5s' per aver votato a favore dell'emendamento pentastellato soppressivo della proposta di legge Costa sull'abrogazione della riforma Bonafede.

Prescrizione, Cattaneo (FI): Per 1 voto governo salva riforma scellerata - "Per un voto il governo ha salvato la sua scellerata riforma della Prescrizione. Gli italiani si beccheranno il 'fine processo mai' che vuol dire sempre più manette, sempre meno libertà. È una vergogna". Lo scrive su Twitter Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.