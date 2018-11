Prescrizione, Morrone (Lega): sarà un ricordo, stop il giorno dopo la riforma

"In cinque mesi abbiamo fatto tantissimo, molto più dei governi precedenti. E' certamente un lavoro impegnativo, ne siamo coscienti, ma ritengo che si possa fare. Ne sono convinto". Con queste parole il sottosegretario leghista alla Giustizia Jacopo Morrone, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il governo riuscirà a varare la riforma del processo penale entro il primo gennaio 2020 in modo tale che possa entrare in vigore lo stop alla prescrizione, come da accordo nella maggioranza di governo.

"Essendo quella della riforma del processo penale una legge delega sarà necessario audire tutti gli operatori interessati. Quando mi sono occupato di riformare la riforma Orlando, sulla Magistratura onoraria, al tavolo tecnico ho convocato tutte le categorie, dall'Anm all'Inps fino alle associazioni sindacali. Coinvolgeremo anche in questo caso con audizioni tutte le categorie che si occupano del diritto, ascolteremo gli apporti che verranno per poi ragionare e lavorare sulla riforma del processo penale", spiega il sottosegretario.

Quanto alla possibilità di eliminare l'appello, Morrone afferma: "Non mi esprimo su quello che si potrà fare nel dettaglio prima di audire le parti interessate e di avere coscienza pieni dei pareri e dei contributi. Anche per quanto riguarda il tema della prescrizione le ipotesi e le possibilità dono diverse".

Morrone fa poi un esempio pratico: "Non possiamo pensare che si vada avanti con 6/8 mesi per notificare un atto quando con la pec ci vogliono pochi secondi. Dobbiamo migliorare i tempi della giusitizia per avere una pena certa. Il tutto a garanzia dell'imputato o dell'indagato, che per me resta innocente fino a prova contraria, e anche a garanzia dei parenti della vittima o della vittima stessa affinché l'aguzzino possa avere pene certe in un processo giusto e rapido, senza usufruire della possibilità di arrivare alla prescrizione".

Poi il punto chiave dell'entrata dell'intesa Lega-M5S: "Io sono abituato a ragionare con buon senso. Prima che si applichi lo stop alla prescrizione è necessaria la riforma del processo penale. I due punti sono strettamente collegati tra loro. L'interruzione della prescrizione entrerà in vigore il giorno dopo la riforma. D'altronde stiamo facendo interventi ampi sul fronte giusitizia con 500 milioni di euro di investimenti in cinque anni e migliaia di assunzioni. Alla fine l'obiettivo è che la prescrizione diventi solo un ricordo".

Alle osservazioni di Piercamillo Davigo, secondo il quale gli effetti della riforma si avranno solo tra molti anni ('quando sarò morto'), il sottosegretario alla Giustizia risponde: "Noi lavoriamo anche sabato e domenica h24 per fare il tutto in tempi rapidi. E' ovvio che il buon senso porta a ponderare i provvedimenti, soprattutto se importanti. Le riforme di questa portata non si fanno dalla sera alla mattina", conclude.