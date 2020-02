Prescrizione, Orlando (Pd): "Sono fiducioso, il governo non rischia"

"Sono fiducioso, il governo non rischia". Con queste parole il vice-segretario del Partito Democratico ed ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il governo sia a rischio sul tema della prescrizione visti anche i toni molto accesi in particolare tra il Guardasigilli Alfonso Bonafede e diversi esponenti renziani di Italia Viva.

Prescrizione, Zingaretti: rinviare un anno o avanti proposta Pd - "Siamo per una soluzione, chiediamo a Conte di trovarla. Se non si trova si va avanti con la nostra proposta o anche con il rinvio di un anno se si vuole salvare questo governo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Circo massimo, in merito alle divisioni interne alla maggioranza sulla riforma della Prescrizione.



Giustizia, Castelli: Riformare sistema a 360 gradi Giustizia - "Per troppi decenni, persone oneste di questo Paese hanno ingoiato il boccone amaro della prescrizione, simbolo di uno Stato che si rassegna rispetto alla propria incapacità di dare una risposta di giustizia in tempi celeri garantendo i diritti di tutte le parti”. Sono parole di Alfonso Bonafede, che condivido, e che rappresentano anche uno stato d’animo". Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, su Facebook. "C’è chi vuole ridurre tutto alla “prescrizione”, alimentando uno scontro continuo all’interno della maggioranza, ma il tema non è questo - ha aggiunto - Il tema è la riforma della Giustizia a 360 gradi, su cui il Ministro sta lavorando intensamente e seriamente e su cui, anche in termini di risorse, come Governo siamo intervenuti e continueremo ad intervenire. Semplificazione, digitalizzazione, nuovo personale, riforma dei processi civili e penali. Lo Stato non si può arrendere, lo Stato deve garantire una giustizia giusta, in tempi certi. A questo continueremo a lavorare, con Alfonso, per portare risultati ai cittadini. Non sterili polemiche e tanto meno alibi".

Giustizia, Costa (Forza Italia): tirare riga netta su riforma prescrizione e ripartire da zero - Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, afferma in una nota che "in maggioranza e' in atto un mercato delle vacche sulla pelle della gente. Leggere sui giornali le ipotesi di accordo sulla prescrizione provoca mal di testa e tanta nausea. prescrizione per gli assolti, non per i condannati, come vuole Orlando, ma prescrizione per i condannati che siano assolti in appello con recupero dei tempi persi, come vuole Liberi e uguali, ma pure due anni di sospensione per gli assolti dopo il primo grado, copyright Movimento cinque stelle, ed altrettanti dopo l'appello, ma pure 6 mesi in piu' se ci sono nuove prove da assumere in appello, per accontentare il Partito democratico; oppure - aggiunge il parlamentare - sospensione senza limiti della prescrizione dopo il secondo grado, allungando a dismisura la sospensione temporanea dopo il primo grado, che di temporaneo avrebbe cosi' solo il nome. Un labirinto senza fine, norme accavallate ed attorcigliate che fanno male al processo. La semplificazione sacrificata sull'altare del compromesso. Me li vedo gli autorevoli addetti alla giustizia discutere tra loro: 'Se ti concedo un anno in piu' dopo il primo grado, tu mi dai il recupero per l'assolto in secondo grado? Pero' che facciamo con l'assolto in primo grado condannato in appello?'. Come se i cittadini fossero numeri. Non sarebbe molto piu' semplice tirare una riga netta sulla riforma Bonafede - conclude Costa - e ripartire da zero? Noi la pensiamo cosi'".