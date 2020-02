Prescrizione, Renzi: "Non voto l'accordo, il governo non ha i numeri"

​"Questo accordo a tre, a mio sommesso avviso, non ha la maggioranza in Parlamento". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital parlando dell'accordo M5S-Pd-Leu sulla prescrizione. "Io non ho problemi su questo, se trovano i voti di Forza Italia o della Lega - visto che salvini l'ha già votata una volta - se trovano qualcuno nel mondo della destra che gli vota sta roba in Parlamento io sono contento per loro, un po' meno per il paese, ma noi non lo faremo", aggiunge.

Governo: Renzi, Iv non lo farà cadere e no appoggio esterno

​"Assolutamente no: no, no, no", dice Matteo Renzi. Il leader di italia Viva, intervistato stamattina durante la trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital, smentisce così qualsiasi ricostruzione che vorrebbe il suo partito in procinto di far cadere il governo. Un sospetto che circola da tempo e che ieri si è alimentato del 'No' al compromesso sulla prescrizione. Non solo: anche le indiscrezioni che parlano di un "appoggio esterno" al governo sono, per Renzi, prive di fondamento: significherebbe "far dimettere i nostri ministri, che poi sono tre. Noi non vogliamo lasciare. Poi se il presidente del Consiglio vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d'ora", afferma ancora. "Sulla giustizia però noi non ci stiamo. Se qualcun'altro per mantenere una poltrona è disponibile a diventare socio faccia pure, noi siamo un'altra roba. Io non ho problemi su questo, se lui trova i voti nel mondo della destra, che gli vota sta roba, io sono contento per loro. Il Parlamento è sovrano. Secondo me non hanno la maggioranza", ribadisce il senatore di Rignano: "Poi se ce l'hanno evviva. La mia impressione è che abbiano fatto male i conti e che rischiano di fare un pasticcio".