Riforma prescrizione, Renzi non molla: "Valutiamo la sfiducia a Bonafede"

Prescrizione: Renzi continua la linea dura sulla riforma della Giustizia e afferma di poter chiedere la sfiducia per il ministro Bonafede

Matteo Renzi non molla sulla prescrizione e intervistato da Agora', su Rai3, sottolinea: "Il lodo Conte e' incostituzionale come spiegano gli esperti, e noi saremo conseguenti con l'impegno a non votare questa norma". "Non si possono prendere in giro i cittadini e trasformarli in imputati a vita", aggiunge nella convinzione che alla fine "tornera' il buon senso". Renzi pero' avverte: la mozione di sfiducia a Bonafede non e' una opzione scartata da Iv. "La verificheremo - dice - in base a quello che fara' il ministro". Il leader di Italia Viva invita quindi la maggioranza di governo a discutere di "cose serie" affermando questo principio: "Nelle coalizioni si fa un accordo tutti insieme e certo non sono io che sto cambiando posizione".

Prescrizione, Bellanova: No baratto tra tenuta governo e giustizia giusta - "Non c'è baratto tra la tenuta del governo e la giustizia giusta". Così la ministra dell'Agricoltura e capo delegazione di Iv al governo, Teresa Bellanova, ai microfoni di Radio24, sulla Prescrizione. "Noi - aggiunge - siamo disposti a fare fino in fondo la nostra parte per garantire il diretto degli imputati ad avere la fine del processo e della parte lesa rispetto ai processi che sono in corso. E' il presidente Conte che si deve assumere la responsabilità di decidere se ci sono le condizioni per andare avanti. Non va bene imporre una posizione". "Io - sottolinea Bellanova - non arriverò mai a pensare che la mia funzione vale la messa in discussione dei diritti delle persone. Conte dovrebbe ascoltare noi, gli avvocati e i magistrati. Questo lodo messo in piedi è incostituzionale. Allora si blocchi la discussione se non si vuole mettere in discussione la maggioranza, perché noi all'idea del baratto non ci stiamo".

Giustizia: Speranza, su prescrizione spero si trovi soluzione condivisa - Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, ha osservato in merito alla riforma della prescrizione che "di fronte a situazioni come l'emergenza coronavirus, il Paese deve essere unito. Il governo deve affrontare tutte le divisioni, evitando dinamiche che possano creare difficolta'". Il titolare della Salute ha quindi aggiunto: "Spero che si trovi una soluzione condivisa. Abbiamo provato ad agevolare la situazione, bisogna abbassare lo scontro politico-ideologico e trovare soluzioni concrete. Questa fase non serve a nulla, bisogna uscirne"