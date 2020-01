Prescrizione, Renzi: "Se Bonafede vuole cambiare la legge noi ci siamo"

PRESCRIZIONE: RENZI, 'SE BONAFEDE VUOLE CAMBIARE SUA LEGGE SIAMO AL SUO FIANCO'

"Se Bonafede vuole cambiare la sciagurata legge che lui stesso ha fatto, lo faccia, siamo al suo fianco. Ma noi tra una legge del governo Renzi e uno del governo Salvini stiamo dalla parte della nostra storia". Lo ha detto Matteo Renzi a Rai1 viva voce. "Noi siamo disposti a ragionare su tutto, come velocizzare i processi"

ma "siamo coerenti", ha aggiunto tra l'altro il leader di Iv.

PRESCRIZIONE: RENZI, 'PD A RIMORCHIO DEL M5S COSA CHE FA MALE A TANTI'

La novità non è che Italia viva ha votato la legge del governo in cui c'era Orlando, ma vedere il Pd a rimorchiodella cultura giustizialista del M5s. Questo fa male a tanti amici chevedevano nel Pd la casa dei riformisti e non dei giustizialisti". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Radio1 in viva voce' aggiungendo: "Noi stiamo

difendendo il Pd di Andrea Orlando".



PRESCRIZIONE: RENZI, 'ASSOLUTAMENTE SI' A PDL COSTA ANCHE IN AULA'

"Assolutamente sì", Italia viva è pronta a votare in aula la proposta Costa sulla prescrizione anche in aula,

alle condizioni attuali. Lo ha detto Matteo Renzi a 'Radio1 in Vivavoce'



PRESCRIZIONE: RENZI, 'CRISI GOVERNO? NO'

"No", il governo non rischia di cadere sulla prescrizione. Lo ha detto Matteo Renzi a 'Radio1 viva voce'.