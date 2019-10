Presidenzialismo, 3 italiani su 4 vogliono scegliere l'uomo del Colle

Per quasi tre italiani su quattro (72%) è opportuno che il Presidente della Repubblica venga eletto direttamente dai cittadini e non "come avviene ora, dal Parlamento". Lo dice l'ultimo studio di Analisi Politica pubblicato su Libero. La quota sale al 78% nella fascia di età tra i 35 ed i 55 anni ed al 75% tra le donne. A livello politico, la tematica è sicuramente vicina al centrodestra, 80%, ed in particolar modo a Fratelli d'Italia, per cui i "molto opportuno" sono da soli il 51%.