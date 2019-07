"Primarie di Fi aperte o mi dimetto". E Toti uscì allo scoperto. Il video

"Ho accettato la carica di coordinatore per andare a elezioni primarie aperte, se questo non sarà non intendo essere complice della disfatta di una storia gloriosa, le mie dimissioni sono già su questo tavolo. Non sarò complice di chi non vuole cambiare niente. Questo non lo consente la storia". Lo afferma Giovanni Toti, uno dei due coordinatori di Forza Italia, in un video postato sulla sua pagina Facebook. "Domani andrò al tavolo delle regole e ridirò le stesse cose, che tutti devono essere pronti a mettere a disposizione la propria poltrona, che i nostri elettori devono decidere con primarie aperte, che tutti possono essere candidati ed elettori. Se questo non accadrà credo che questo coordinamento e ogni altro sforzo sarà sia inutile", ha aggiunto. "Se cambiamo davvero ci sono, altrimenti questa farsa è durata anche troppo", ha concluso il governatore della Liguria.