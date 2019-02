Primarie Pd, confronto tra i candidati: "Ai gazebo saremo un milione"

PD: MARTINA, 'BASTA RENZIANI E ANTIRENZIANI, UNITI PER PROGETTO CHE PARLI A PAESE' - "Mi rivolgo a tutti gli elettori del Pd. Dateci una mano, basta a discutere di renziani e antirenziani ma uniamo le forze per un progetto che parli al futuro del Paese". Lo ha detto Maurizio Martina al Confronto su SkyT24.

PD: GIACHETTI A ZINGARETTI, 'SEI AMBIGUO SU ALLEANZA CON M5S' - Sull'alleanza con il M5s c'è una "ambiguità di Nicola", perché "come nella prima repubblica nella sua mozione lui ha uno che dice bianco, uno nero e uno grigio. Ma lui deve essere chiaro. Lui e chi sta con lui". Lo ha detto Roberto Giachetti rivolgendosi a Nicola Zingaretti al Confronto su SkyTg24.

PD: SCINTILLE ZINGARETTI-GIACHETTI SU BETTINI - Scintille tra Roberto Giachetti e Nicola Zingaretti sull'astensione in Europa di 8 eurodeputati Pd sul voto sul Venezuela. Tra questi, Goffredo Bettini, sostenitore di Zingaretti. "Mi rincresce -dice Giachetti durante il Confronto su SkyTg24- che 8 deputati al Parlamento europeo abbiano votato al insieme a M5s e Lega e tra quelli c'era un grande sostenitore di Zingaretti, Goffredo Bettini, che non ha dato lustro alla proposta Pd". Ribatte Zingaretti: "E' stata una scelta parlamentare legata alla volontà di spingere per una maggiore adesione allo sforzo del commissario Mogherini come ha spiegato poi lo stesso commissario". Controreplica di Giachetti: "Questo è il racconto che fa Nicola...". E incalza sulle contraddizioni dentro la mozione Zingaretti: "Lui ha il sostegno del ministro Minniti e contemporaneamente una senatrice che ha definito le politiche migratorie di Minniti da schiavista. Ha l'ex-ministro del Lavoro Poletti e chi vuole cancellare il Jobs Act".

PD: ZINGARETTI E MARTINA ALL'ERASMUS CON CALENDA, GIACHETTI CON RENZI - Con chi fareste l'Erasmus? Carlo Calenda batte Matteo Renzi nelle risposte dei tre candidati alla segreteria Pd al Confronto su Skyt24. "L'Erasmus lo farei con Calenda, è una persona che mi incuriosisce molto mentre Matteo lo conosco di più", dice Nicola Zingaretti. Mentre Roberto Giachetti non ha dubbi: "Scelgo tutta la vita Matteo Renzi". Ma l'ex-ministro dello Sviluppo viene scelto anche da Maurizio Martina: "Lo scelgo anche perchè abbiamo da lavorare insieme. E poi non potrei mai chiederlo a Matteo dopo il 3 a 3 di ieri nella partita Atalanta-Fiorentina...".

PD: GIACHETTI, 'ALLEANZE? MAI PIU' MODELLO UNIONE' - "Ricordate l'Unione da Mastella a Bertinotti? Si vincevano le elezioni e poi c'era un governo che la mattina prendeva decisioni e il pomeriggio vedeva ministri in piazza a protestare contro quelle stesse decisioni. Io non voglio tornare a quello". Lo dice a proposito delle alleanze Roberto Giachetti al Confronto su Skytg24.

FISCO: CANDIDATI SEGRETERIA PD CONCORDI, NO ALLA PATRIMONIALE - "No alla patrimoniale". Lo hanno detto tutti e tre i candidati alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, al Confronto su SkyTg24.

PD: GIACHETTI, 'COME FA MINNITI A STARE CON CHI PARLAVA DI SCHIAVISMO?' - "Come fa Minniti a stare in una mozione in cui c'è chi diceva che quello era schiavismo?". Lo ha detto Roberto Giachetti, al Confronto su Sky, parlando delle politiche sui migranti del governo Pd.

PD: MARTINA, 'MAI ALLEATI CON FI E M5S, RESTA AMBIZIONE MAGGIORITARIA - "M5S e Fi senza alcun dubbio sì". Maurizio Martina risponde così al Confronto su Sky rispondendo alla domande su con chi mai si potrebbe alleare il Pd. E sulla vocazione maggioritaria, indicata per la prima volta da Walter Veltroni, osserva: "Pensarci maggioritari anche in questo tempo, è decisivo". "Ora dobbiamo ricostruire il centrosinistra partendo da un'idea di Paese, aperti a chi condivide questa sfida ma attenti a non replicare schemi del passato".

PD: GIACHETTI, 'RENZI C'E', E' LA NOSTRA PUNTA E LO DOBBIAMO RINGRAZIARE' - "Renzi non mi manca, c'è ed è l'arma di punta della nostra opposizione. Io sono leale con quel progetto di 5 ani fa che ha fatto molto bene all'Italia. Renzi è nel Pd e lo dobbiamo ringraziare". Lo ha detto Roberto Giachetti al Confronto su Sky.

PD: ZINGARETTI, 'QUANTO MANCA RENZI? MI AUGURO NON CI MANCHI' - "Io con Renzi ho un ottimo rapporto e l'ho sempre rispettato quando era segretario, io ho votato Sì al referendum. Mi auguro che non ci manchi. Il Pd che voglio è un partito pluralista e aperto e quindi abbiamo davvero bisogno di tutti e di tutte per costruire una nuova idea dello stare nella società. Se Matteo, come ha detto di voler fare, il suo contributo lo vuole dare, se sarò segretario, sarà il più felice del mondo". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Confronto su Sky.

PD: ZINGARETTI, 'ALLEANZA CON LE PERSONE NON CON M5S, DESTRA E LEGA' - Il Pd deve fare alleanze "non con il M5s, la destra e Lega" ma una "alleanza con le persone". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Confronto su Sky.

PD: ZINGARETTI, 'OBIETTIVO E' VINCERE ALLE EUROPEE' - Il Pd deve pensare a "vincere alle europee. Se vanno bene le primarie si apre una nuova battaglia politica". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Confronto su Sky.

PD: MARTINA, 'AFFLUENZA GAZEBO? SAREMO TUTTI STUPITI DA PARTECIPAZIONE' - "La mia previsione è che verrete stupiti tutti dalla partecipazione. Arriveremo a un milione di persone". Lo ha detto Maurizio Martina sull'affluenza alle primarie al Confronto su Sky.

EUROPEE: MARTINA, 'ANDREMO SOPRA IL 20%' - "Penso che ci siano tutte le condizioni perchè il Pd cresca e cresca bene. Mi aspetto più del 20 per cento" alle europee. Lo ha detto Maurizio Martina al confronto Sky.

PD: ZINGARETTI, 'SCOMMETTO SU OLTRE 1MLN ALLE PRIMARIE' - "Scommetto su oltre un milione alle primarie, dobbiamo lottare per arrivare almeno a un milione di elettori". Lo ha detto Nicola Zingaretti al Confronto su SkyTg24.