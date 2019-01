Primarie Pd, Martina 'licenzia' Zingaretti. Nuovo scontro, caos Pd

Si apre il caso Zingaretti presidente nella Regione Lazio nel Partito Democratico. Maurizio Martina ha attaccato a testa bassa il rivale alle primarie: "Secondo noi il segretario del Pd deve fare il segretario del Pd", ha affermato rispondendo a una domanda sul suo concorrente e sulla possibile permanenza alla guida della Regione Lazio in caso di vittoria nella corsa al Nazareno. "Per me - ha proseguito l'ex ministro dell'Agricoltura - è importantissimo qualificare la nostra proposta su un fronte chiaro: il lavoro che deve fare giorno per giorno è talmente importante, delicato, coinvolgente e totalizzante che oggettivamente è difficile immaginare di poter fare altro. Questa questione è costitutiva della qualità di una proposta, quando ti muovi per dare una prospettiva al tuo partito, senza dubbio. Lo abbiamo scritto nella nostra mozione: un segretario - ha concluso - deve fare il segretario e lavorare pienamente alla sfida di rilancio del nostro partito". L'affondo di Martina è arrivato del tutto inatteso ed è destinato a lacerare ancora di più un partito già in fibrillazione per i movimenti dietro le quinte di Matteo Renzi e del cosiddetto 'giglio magico' (leggi qui). Anche perché, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli della mozione Zingaretti, il Governatore del Lazio non ha alcuna intenzione di lasciare la guida della Regione in caso di vittoria al congresso. "Renzi ha fatto il segretario e il presidente del Consiglio, Zingaretti si dovrebbe dimettere da Governatore? Non scherziamo", tagliano corto dall'entourage del candidato dem finora in testa nei sondaggi.

Quanto al voto dei circoli del Pd, il nuovo aggiornamento dei dati vede Nicola Zingaretti ancora in vantaggio nei congressi in corso in tutta Italia. Quando a votare sono stati 7.000 iscritti, il Governatore del Lazio risulta in testa con il 46,3 per cento, seguito da Maurizio Martina al 35,3 per cento, Roberto Giachetti al 12,3 per cento, Francesco Boccia al 4,7 per cento, Maria Saladino allo 0,8 per cento e Dario Corallo allo 0,6 per cento (dati raccolti da Youtrend). La maggior parte dei circoli, comunque, si riunira' nel prossimo fine settimana, quindi e' bene sottolineare che si tratta di dati iniziali che potrebbero variare, ed anche di molto. La maggior parte dei risultati arrivati fin qui provengono da Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Liguria, mentre dal Lazio in giu' sono pervenuti solamente i risultati di pochi circoli. Proviamo, quindi, a tirare le somme. Dopo i primi 276 circoli Zingaretti e' in vantaggio con poco piu' di 3.000 voti, pari al 46,3% nazionale. Buon risultato per Maurizio Martina, con il 35,3%. A seguire, c'e' Giachetti al 12,3%. Grazie a un exploit incredibile nel congresso di Rovigo, Francesco Boccia e' balzato al 4,7%. Peraltro il congresso di Rovigo non e' nuovo a sorprese, come nel 2017 quando Emiliano ottenne li' un risultato migliore che a Bari, mentre nel 2013 era stato addirittura annullato. Sotto l'1%, per ora, Maria Saladino e Dario Corallo. Da sottolineare che buona parte della differenza a favore di Zingaretti proviene dalle due regioni dalle quali sono arrivati piu' voti: Emilia Romagna e Toscana. Martina, invece, e' avanti in Liguria e in Lombardia, oltre che nella provincia di Bologna e appaiato a Zingaretti in Veneto. Giachetti, infine, conduce in Piemonte, dal quale sono arrivati pero' i risultati di pochi circoli, e sembra lanciato verso un discreto risultato in Lombardia.

A mancare sono i dati di buona parte del Sud, anche se i primi segnali da Lazio e Abruzzo sembrano molto promettenti per Zingaretti. Boccia, nel frattempo, puo' sperare di recuperare almeno una parte del suo svantaggio grazie ai voti della sua Puglia e del Mezzogiorno in generale. Questo il dettaglio nelle regioni: in Valle d'Aosta hanno votato al momento 14 persone in due circoli e Zingaretti e' primo con il 50 per cento delle preferenze, seguito da Giachetti (42,9%) e Martina (7,1%); in Piemonte, dove hanno votato 261 iscritti in 8 circoli, e' Giachetti a guidare la corsa con il 41% mentre Zingaretti e' secondo con il 37,2%, seguono Martina (19,2%), Saladino (1,92%), Corallo (0,4%) e Boccia (0,38%). In Lombardia hanno votato 972 persone in 53 circoli e Maurizio Martina, con il 49,3 per cento dei voti, e' in vantaggio su Zingaretti (31,7%), Giachetti (17,3%), Boccia (0,62%), Corallo (0,6%), Saladino (0,51%). Sorpresa in Veneto - 976 votanti in 43 circoli - dove Zingaretti, Martina e Boccia sono praticamente appaiati, i primi due con il 30,7 per cento e il terzio che segue a ruota con il 30,5; staccati Giachetti (6,9%), Saladino (0,9%) e Corallo (0,2%). In Friuli Venezia Giulia hanno votato 207 persone in 10 circoli e a guidare la corsa e' Nicola Zingaretti con il 59,9 per cento, seguito da Martina con il 26,1 per cento e Giachetti con il 14 per cento. L'Emilia Romagna, con 2.203 voti in 69 circoli e' la regione con il dato piu' attendibile e vede Zingaretti al comando con il 51,9% seguito da Martina con il 34,4%, Giachetti con l'11,2%, saladino con lo 0,86%, Corallo con l'1,1 per cento, Boccia con lo 0,54%. In Toscana hanno votato 1415 iscritti in 55 circoli: Zingaretti e' al 50%, Martina al 36,5%, Giachetti all'11,9%, Saladino allo 0,92%, Corallo 0,3%, Boccia 0,42%. Nelle Marche hanno votato 53 iscritti in 2 circoli e Zingaretti e' in testa con il 77,4%, seguito da Martina al 13,2%, Giachetti al 9,4%, Saladino, Corallo e Boccia allo 0%. In Umbria hanno votato, al momento, solo 40 persone in 3 circoli e Zingaretti e' in testa con il 52% seguito da Martina con il 7,5%, Giachetti con il 40%. A votare nel Lazio sono state 280 persone in 3 circoli e Zingaretti e' in vantaggio col 93,9%, seguito da Martina con l'1,8%, Giachetti con il 3,9%, saladino con lo 0,36%. In Abruzzo hanno votato 107 persone in 2 circoli esprimendosi a favore di Zinagaretti nel 58,9% dei casi, di Martina nel 37,4%, di Giachetti nel 2,8%, di Saladino nello 0,93%. Infine la Campania, regione in cui hanno votato 54 persone in due circoli: Zingaretti 51,9%, Martina 11,1%, Giachetti 13,0%, Saladino 7,41%, Corallo 5,6%, Boccia 11,11%.