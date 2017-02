Primarie Pd, plebiscito per Renzi. Rieletto segretario con il 58,4%

Matteo Renzi ha già vinto il congresso e le primarie del Partito Democratico. Non ci sono dubbi e non c'è partita. Stando ad un sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, e diffuso da Affaritaliani.it, tra gli elettori del Pd il segretario uscente ed ex premier ottiene addirittura il 58,4% dei consensi. Un plebiscito che non lascia spazio alcuno agli altri candidati.

Alla domanda 'Se domani si tenessero le primarie del Partito Democratico per la scelta del leader e candidato Premier, Lei per quale leader voterebbe?' risponde di essere attualmente indeciso il 27,4% del campione, un dato considerevole ma comunque non sufficiente a ribaltare l'esito della sfida. Le briciole per gli altri candidati.

Andrea Orlando, ministro della Giustizia e leader dei Giovani Turchi, in caso di discesa in campo si fermerebbe ad un misero e imbarazzante 2,6%. Ultimo classificato. Enrico Rossi e Roberto Speranza sono entrambi al 4% mentre il Governatore della Puglia Michele Emiliano non va oltre il 3,6%. Anche se tutte le opposizioni di unissero raggiungerebbero un misero 14,2%. Insomma, Renzi viaggia in discesa ed ha già prenotato la riconferma alla guida del Pd.