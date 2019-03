Primarie Pd, Prodi: il Pd è l'unica ancora di salvezza per l'Italia

"Votate, votate, votate! Il Partito Democratico è l'unico riferimento alternativo in un Paese che ha problemi crescenti. Il Partito Democratico è l'unica ancora di salvezza per un Paese che ormai ha problemi crescenti e difficili". Con queste parole Romano Prodi, padre dell'Ulivo ed ex presidente del Consiglio, interpellato da Affaritaliani.it, parla delle primarie per l'elezione del segretario del Pd alla vigilia della votazione. Quante persone si aspetta ai gazebo domenica? "Non ne ho la minima idea", risponde Prodi.



Primarie Pd: oltre 7mila seggi e 35mila volontari - Oltre 7 mila seggi (150 all'estero, in tutti in continenti), aperti domenica dalle 8 alle 8: sono le primarie per eleggere il segretario del Pd, che potranno avvalersi di 35 mila volontari, secondo dati forniti dal Nazareno. Si eleggeranno anche i mille componenti dell'Assemblea nazionale, che si riunirà il 17 marzo per ratificare i risultati dei gazebo e, nel caso nessun candidato superi il 50%, scegliere il leader. "La macchina organizzativa sta dimostrando una tenuta straordinaria", dichiara Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso, "un grazie a nome di tutto il Pd a quanti hanno deciso di impegnarsi e che in queste ore stanno completando tutte le procedure e gli adempimenti congressuali per consentire che domenica sia una grande giornata di partecipazione e di democrazia". Anche stavolta seggi speciali in ospedali, case di cura e di riposo. Per trovare il proprio seggio e per altre informazioni sulle primarie è possibile consultare il sito https://www.pdprimarie2019.it.