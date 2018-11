Primarie Pd, Renzi dietro le quinte.Zingaretti vince ma non sarà segretario...

Primarie Pd. Nuovo sondaggio. Secondo i risultati resi noti dall'istituto IZI Nicola Zingaretti rimane in testa alle preferenze degli elettori dem ma è ancora molto lontano dalla soglia del 51% che gli servirebbe per chiudere i conti dell’elezione a segretario. Zingaretti si attesta a 38,2% e stacca di ben 14 punti l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti (23,8%), appena entrato in corsa. Il segretario uscente Maurizio Martina è in terza posizione con il 17,9%. Al 6,9% Francesco Boccia, al 5,2 Dario Corallo, al 4,9 Matteo Richetti e ultimo con il 3,1 Cesare Damiano.

Fin qui i dati. Ma tra i parlamentari che appoggiano il Governatore del Lazio è sempre più forte il timore che, nonostante il 38,2% e la prima posizione ben salda, alla fine segretario del Pd diventi Marco Minniti con la regia dietro le quinte di Matteo Renzi. Se nessun candidato raggiunge il 50%, infatti, la scelta verrà fatta successivamente in assemblea con il gioco delle alleanze. I fedelissimi di Zingaretti sono convinti che ci sia già una sorta di accordo, avallato dall'ex premier, tra Minniti, Martina e Richetti per fare fronte comune in assemblea. I tre insieme, stando al sondaggio IZI, raggiungono il 46,6% contro il 41,3 che potrebbe ottenere Zingaretti con l'appoggio (non scontato) di Cesare Damiano. Secondo questo schema Minniti farebbe il segretario, Martina il vice e Richetti il capo della segreteria politica.