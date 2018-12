Primarie Pd, Renzi gelido con Minniti: "Irritato? Non mi occupo del congresso"

PD: RENZI, MINNITI IRRITATO? NON MI OCCUPO DEL CONGRESSO

"Come sapete non mi occupo del congresso del Pd". Così il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi risponde, a margine di un incontro con gli europarlamentari a Bruxelles, in merito a Marco Minniti, candidato alle primarie per la segreteria del partito, che sarebbe irritato per le ultime mosse dell'ex premier, come il ventilato progetto di dar vita a dei comitati, se non a un nuovo partito. Secondo indiscrezioni l'ex ministro dell'Interno potrebbe addirittura ritirarsi dalla corsa per la segreteria.

Pd: Minniti, ritiro? Ho solo mal di schiena...

Nel frattempo comunque Minniti sta proseguendo la sua campagna, almeno per il momento. "La sfida e' tra noi e i nazionalpopulisti: e' un battaglia che riguarda il presente e il futuro della democrazia". Marco Minniti, ieri sera dall'auditorium Capretti degli Artigianelli di Brescia, ha lanciato la sfida alla Lega e al Movimento 5 stelle, smentendo peraltro le voci di un abbandono della corsa alla segreteria Pd con un laconico "l'unica certezza e' che ho un forte mal di schiena". "Dobbiamo rendere evidente che l'avventurismo di chi ci governa e' un male per il Paese: la nostra strategia non deve essere trovare la via piu' breve per tornare al governo, ma un linguaggio di verita' verso la societa' italiana - ha spiegato l'ex ministro dell'Interno - Dobbiamo stare accanto a chi ha paura, non con numeri e statistiche ma dobbiamo salvarli dalla paura, mentre i nazionalpopulisti cercano di tenerli incatenati ad essa". Minniti e' intervenuto nel corso del secondo incontro organizzato dalla neonata associazione Centopiazze e ha rivendicato i risultati raggiunti dal governo Gentiloni, bocciando invece le prove di Salvini e Di Maio.